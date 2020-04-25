Тадич недоволен решением завершить Эредивизие без определения чемпиона

Капитан «Аякса» подверг критике решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) о досрочном завершении чемпионата страны без определения победителя.

Ну и что, что мы дважды проиграли «Алкмару»? Дело не в этом. Дело в том, что всё обговаривается заранее. Здесь роль играет разница мячей. Если бы личные встречи были главнее разницы забитых и пропущенных, я бы признал чемпионом «Алкмар».

Я профессионал и хочу завоёвывать трофеи каждый год. Поэтому и делаю свою работу. Теперь же я упустил награду. Вот такое у меня чувство.