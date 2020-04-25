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Тадич недоволен решением завершить Эредивизие без определения чемпиона

сегодня, 07:34

Капитан «Аякса» Душан Тадич подверг критике решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) о досрочном завершении чемпионата страны без определения победителя.

Ну и что, что мы дважды проиграли «Алкмару»? Дело не в этом. Дело в том, что всё обговаривается заранее. Здесь роль играет разница мячей. Если бы личные встречи были главнее разницы забитых и пропущенных, я бы признал чемпионом «Алкмар».

Я профессионал и хочу завоёвывать трофеи каждый год. Поэтому и делаю свою работу. Теперь же я упустил награду. Вот такое у меня чувство.

Недовольство решением KNVB также высказал хавбек «Аякса» Хаким Зиеш.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:39
Аякс в последнее время спотыкался через раз, так что чемпионом мог стать не только АЗ, но даже накативший Фейеноорд Дика. Скажем в Бельгии по Брюгге таких вопросов и близко не возникает.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:07
Вот тут точно не справедливо, а чемпионство Зенита справедливо.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 08:26
Никогда не будут все довольными
AgentART
AgentART
сегодня в 08:26
Дело говорит.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:47
большинство не принимает это решение!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:36
Он не один в своем недовольстве
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