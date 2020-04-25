«Интер» не намерен платить больше € 30 млн за Кьезу

«Интер» намерен приобрести полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. «Фиалки» оценивают игрока в 60 миллионов евро. Вместе с тем руководство «Интера» планирует предложить за Кьезу 20-30 миллионов, а также включить в сделку кого-то из своих футболистов, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.
В частности, в сделку могут включить хавбека Раджу Наингголана, выступающего за «Кальяри» на правах аренды. Кроме того, в «Фиорентину» может отправиться полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини.
Отметим, по слухам, на Кьезу также претендуют МЮ и «Ювентус».