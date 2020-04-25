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«Интер» не намерен платить больше € 30 млн за Кьезу

вчера, 18:34

«Интер» намерен приобрести полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. «Фиалки» оценивают игрока в 60 миллионов евро. Вместе с тем руководство «Интера» планирует предложить за Кьезу 20-30 миллионов, а также включить в сделку кого-то из своих футболистов, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.    

В частности, в сделку могут включить хавбека Раджу Наингголана, выступающего за «Кальяри» на правах аренды. Кроме того, в «Фиорентину» может отправиться полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини.

Отметим, по слухам, на Кьезу также претендуют МЮ и «Ювентус».

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juvenale
juvenale
вчера в 21:06
на самом деле это реальная его цена...но тут кабинет пошлют
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:13
значит он им не так уж нужен)))
DanjaG
DanjaG
вчера в 19:30
Интер умеет считать деньги.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 19:18
Сейчас всё дешевеет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:46
Врядли и 30 заплатит.
Не спартак
Не спартак
вчера в 18:35
Это естественно, зачем7
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