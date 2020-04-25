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Упамекано хочет перейти в «Баварию», игрок согласовал условия контракта

вчера, 21:40

Защитник «РБ Лейпцига» Дайотчанкуль Упамекано намерен перейти в «Баварию».

Как сообщается, мюнхенский клуб согласовал условия личного контракта с французским игроком. Несмотря на интерес со стороны многих топ-клубов Европы, Упамекано не хочет покидать Бундеслигу.

«Быки» намерены выручить порядка 58 млн евро за Упамекано, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Но сам футболист осознает финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ведет переговоры с «РБ Лейпцигом», чтобы добиться снижения запрашиваемой клубом суммы за его переход.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:38
бавария это почётно))
CPS
CPS
вчера в 22:32
Удачи!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:20
У Лейпцига для Баварии не может быть никаких скидок, только наценки.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:44
В Лейпциге не дурачки сплавят куда-то за кардон))
Youngberg
Youngberg
вчера в 21:42
почему бы и не перейти
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