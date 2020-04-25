Упамекано хочет перейти в «Баварию», игрок согласовал условия контракта

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вчера, 21:40

Защитник «РБ Лейпцига» намерен перейти в «Баварию».

Как сообщается, мюнхенский клуб согласовал условия личного контракта с французским игроком. Несмотря на интерес со стороны многих топ-клубов Европы, Упамекано не хочет покидать Бундеслигу.

«Быки» намерены выручить порядка 58 млн евро за Упамекано, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Но сам футболист осознает финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ведет переговоры с «РБ Лейпцигом», чтобы добиться снижения запрашиваемой клубом суммы за его переход.