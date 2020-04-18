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«Рух» обыграл «Минск»

18 апреля 2020, 17:54
РухЛоготип футбольный клуб Рух1 : 0Логотип футбольный клуб МинскМинскМатч завершен

«Рух» обыграл «Минск» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

«Рух» (7) занимает 7-е место, «Минск» (6) расположился на 11-й строчке.

«Рух» — «Минск» 1:0 (0:0)
Гол: Седко 47

«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Рахманов, Алвеш де Хесус, Мигунов, Седко (Морозов 90+2), Гречихо, Васильев, Георг, Богомольский (Тихоновский 59), Петренко (Концевой 78)
Главный тренер: Седнев Александр.

«Минск»: Леонов, Рыжук, Чаговец, Залесский, Насибулин, Прищепа, Алексиевич, Яроцкий (Зинович 90+1), Хващинский, Шрамченко, Грибовский (Ролович 66)
Главный тренер: Разин Андрей.

Предупреждения: Шрамченко 17, Андроник 34, Яроцкий 69, Седко 71, Нечаев 77, Прищепа 83

Ранее в другом матче этого тура «Ислочь» добыла победу над «Славией».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 19:37
Рух с победой!
Zenit_84
Zenit_84
18 апреля в 19:32
Слабоватый Минск
Jin-Ho
Jin-Ho
18 апреля в 19:02
хозяева оказались не гостеприимными
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 18:50
А больше и смотреть нечего
Karabal
Karabal
18 апреля в 18:23
Рух покруче играл, Минск полный отстой.
beefs
beefs
18 апреля в 18:10
Рух больше хотел победы
drug01
drug01
18 апреля в 18:06
Так держат!
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 18:05
жаль))
drug01
drug01
18 апреля в 18:05
Счёт по игре! С победой!
Sargent
Sargent
18 апреля в 18:02
Не удивительно.
Mangur
Mangur
18 апреля в 17:58
Мощно. Без комментариев.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 17:54
Хозяева взяли свое.
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