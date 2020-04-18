«Рух» обыграл «Минск» в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.
«Рух» (7) занимает 7-е место, «Минск» (6) расположился на 11-й строчке.
«Рух» — «Минск» 1:0 (0:0)
Гол: Седко 47
«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Рахманов, Алвеш де Хесус, Мигунов, Седко (Морозов 90+2), Гречихо, Васильев, Георг, Богомольский (Тихоновский 59), Петренко (Концевой 78)
Главный тренер: Седнев Александр.
«Минск»: Леонов, Рыжук, Чаговец, Залесский, Насибулин, Прищепа, Алексиевич, Яроцкий (Зинович 90+1), Хващинский, Шрамченко, Грибовский (Ролович 66)
Главный тренер: Разин Андрей.
Предупреждения: Шрамченко 17, Андроник 34, Яроцкий 69, Седко 71, Нечаев 77, Прищепа 83
Ранее в другом матче этого тура «Ислочь» добыла победу над «Славией».