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БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью

18 апреля 2020, 22:00
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)0 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗМатч завершен

БАТЭ и «Торпедо-БелАз» разошлись миром в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

БАТЭ (7) занимает 8-е место, «Торпедо-БелАЗ» (10) расположилось на 3-й строчке.

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» 0:0 
Нереализованный пенальти: Нехайчик 41

«БАТЭ»: Щербицкий, Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич, Яблонский, Виллюмссон (Бага 86), Драгун, Нехайчик (Милич 61), Скавыш (Сарока 77), Стасевич
Главный тренер: Альшевский Кирилл.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов, Афанасьев (Леонович 76), Премудров, Хачатурян, Антилевский (Щербо 88), Рамос да Пенья, Юсов (Велосо Сантос 46)
Главный тренер: Пунтус Юрий.

Предупреждения: Афанасьев 41, Яшин 42, Устинов 74

Ранее в другом матче этого тура «Рух» обыграл «Минск».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 08:57
БАТЭ в чемпионате Беларуси стартовал откровенно говоря плохо! Сенсация тура, как ни крути.
112910415
112910415
19 апреля в 07:12
топ-клубы Европы в настоящее время !
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 06:22
Весёленький чемпионат!
minai
minai
19 апреля в 01:06
Дайте угадаю.. Была битва ?!
CPS
CPS
19 апреля в 00:19
Теперm это равные команды.
cska vperiod
cska vperiod
18 апреля в 23:11
Сложнопрогнозируемый чемпионат.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 апреля в 23:08
ЧБ непредсказуем!!! Убедились в этом в очередной раз!!!
EAGinLE
EAGinLE
18 апреля в 23:03
И ничья хорошо .
КЭТиК
КЭТиК
18 апреля в 22:51
Авторитетов в Белоруссии нет
AgentART
AgentART
18 апреля в 22:42
БАТЭ хочет в пердив, етп.
shlomo
shlomo
18 апреля в 22:31
Такое ощущение. что играют договорняки....
drug01
drug01
18 апреля в 22:11
Игра была равна!
Zenit_84
Zenit_84
18 апреля в 22:08
Подвел БАТЭ
zsb1961
zsb1961
18 апреля в 22:07
Ожидаемо!
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 22:05
Преимущество было полное
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 22:04
наглый дельняк! позор!
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