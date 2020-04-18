БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью

БАТЭ и «Торпедо-БелАз» разошлись миром в матче 5-го тура чемпионата Беларуси.
БАТЭ (7) занимает 8-е место, «Торпедо-БелАЗ» (10) расположилось на 3-й строчке.
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» 0:0
Нереализованный пенальти: Нехайчик 41
«БАТЭ»: Щербицкий, Бессмертный, Волков, Филипенко, Настич, Яблонский, Виллюмссон (Бага 86), Драгун, Нехайчик (Милич 61), Скавыш (Сарока 77), Стасевич
Главный тренер: Альшевский Кирилл.
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Яшин, Бордачев, Степанов, Афанасьев (Леонович 76), Премудров, Хачатурян, Антилевский (Щербо 88), Рамос да Пенья, Юсов (Велосо Сантос 46)
Главный тренер: Пунтус Юрий.
Предупреждения: Афанасьев 41, Яшин 42, Устинов 74
Ранее в другом матче этого тура «Рух» обыграл «Минск».