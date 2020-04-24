Минское «Динамо» обыграло «Смолевичи» в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.
«Динамо» (9) занимает 7-е место, ФК «Смолевичи» (3) расположился на 15-й строчке.
«Смолевичи» — «Динамо» 1:3 (0:2)
Голы: Горопевшек 73 (автогол) — Бахарь 7, Шикавка 39 (пенальти), Шикавка 69
«Смолевичи»: Фильцов, Алибеков, Жевнеров, Бондаренко (Александрович 67), Бутаревич, Котов, Макаров, Мухамедов (Верас 46), Барсуков, Джигеро (Турик 85), Пое
Главный тренер: Бразевич Александр.
«Динамо»: Плотников, Шитов, Горопевшек, Динга, Риос, Павловски (Козлов 73), Олехнович, Бручич, Бахарь (Вергейчик 90), Климович, Шикавка (Данило 82)
Главный тренер: Кучук Леонид.
Предупреждения: Климович 20, Жевнеров 37, Бахарь 47, Бондаренко 59, Макаров 78, Козлов 90+2
В прошлом туре «Смолевичи» сыграли вничью с «Белшиной».