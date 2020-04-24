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Минское «Динамо» обыграло «Смолевичи»

вчера, 20:46
СмолевичиЛоготип футбольный клуб Смолевичи1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

Минское «Динамо» обыграло «Смолевичи» в матче 6-го тура чемпионата Беларуси.

«Динамо» (9) занимает 7-е место, ФК «Смолевичи» (3) расположился на 15-й строчке.

«Смолевичи» — «Динамо» 1:3 (0:2)
Голы: Горопевшек 73 (автогол) — Бахарь 7, Шикавка 39 (пенальти), Шикавка 69

«Смолевичи»: Фильцов, Алибеков, Жевнеров, Бондаренко (Александрович 67), Бутаревич, Котов, Макаров, Мухамедов (Верас 46), Барсуков, Джигеро (Турик 85), Пое
Главный тренер: Бразевич Александр.

«Динамо»: Плотников, Шитов, Горопевшек, Динга, Риос, Павловски (Козлов 73), Олехнович, Бручич, Бахарь (Вергейчик 90), Климович, Шикавка (Данило 82)
Главный тренер: Кучук Леонид.

Предупреждения: Климович 20, Жевнеров 37, Бахарь 47, Бондаренко 59, Макаров 78, Козлов 90+2

В прошлом туре «Смолевичи» сыграли вничью с «Белшиной».

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Все комментарии
spartach091
spartach091
вчера в 22:54
Кучук трудится
Binger
Binger
вчера в 21:25
Динамо с победой!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:24
не думаю что это возрождение клуба)) но победили-молодцы!
zsb1961
zsb1961
вчера в 21:16
Результативная игра! Динамо с победой!
shlomo
shlomo
вчера в 21:03
Ну, новый тренер пока сделал результат
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:54
Молодцы.Редко заходит в чемпе Белоруси. Матч не смотрел.Но ТБ 2,5 зашло.
beefs
beefs
вчера в 20:54
все правильно такдержать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:48
Минск был лучше , но третий гол левый.
морозз
морозз
вчера в 20:47
Круто
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