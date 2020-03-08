«Золотой телёнок» Месси и правильное пенальти

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сегодня, 13:00

«Соккер.ру» объясняет, почему Видаль не нарушал правила футбола, но арбитры повлияли на ход игры «Барселоны».

Мало что забавнее, чем жалобы фанатов «Реала» или «Барселоны» на судейство. Болельщики мадридцев после судейства в свеженьком матче каталонцев против «Реала Сосьедад» выкатывают скриншоты моментов, когда команда Зидана могла, но не получила пенальти.

В ответ получают список ошибок против «Барселоны». Ничего, что это в основном ляпы прошлых сезонов, а не этого, ведь спору много лет, он бессмысленный и вечный. Куда важнее выяснить первопричину, оставаясь над нелепой в последнее время дракой – по качеству футбола Эль Класико несравнимо с теми матчами, что были несколько лет назад.

Первый вариант, почему арбитры грубо ошибаются в пользу «Барселоны», лежит на поверхности – низкая квалификация. Все бы хорошо, но у ребят появился VAR , и когда Кике Сетьен говорит, что победили благодаря повтору, то прав. В динамике, не имея права посмотреть эпизод несколько раз, рефери легко мог упустить игру рукой, которая точно была. Но слабость рефери — первый вариант.

Второй куда сложнее для сбора доказательной базы, но намного проще для восприятия – «Барселоне» симпатизируют. Испанским властям нужно задабривать Каталонию хоть как-то. Следовательно, судьи благосклонны к Месси и его команде во многих случаях, порой даже в Эль Класико. После ничьей в первом круге Серхио Рамос возмущался и критиковал арбитров.

И представители «Реала Сосьедад» так сделают. Но тут важно понимать, что момент с явным офсайдом Видаля в решающей атаке «Барселоны» по правилам считается пассивным. Признаться, в динамике сам подумал, что это «вне игры» активное, что судьи грубо ошиблись, но привычно помогла цитата из правил футбола:

Игрок, находящийся в положении «вне игры» и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч (кроме случая умышленной игры в мяч при спасении ворот от гола), не считается получившим преимущество.

«Спасение ворот» – это действие, в котором игрок останавливает или пытается остановить мяч, направленный в ворота или очень близко к воротам любой частью тела.

Судьи видели явный офсайд у Видаля, но чилиец не толкал соперников, не боролся за мяч. Артуро стоял «вне игры», но это само по себе не нарушение. Представители «Реала Сосьедад» также не смогут заявить о «спасении ворот». Если бы защитник вынес мяч после подачи Месси строго в створ – положение Видаля оценили бы как «вне игры».

Удивительно, но факт – испанские рефери разобрались в непростом эпизоде правильно. Но это полезный для нас пример, ведь пассивный офсайд Видаля позволит запомнить, что если защитник после паса намеренно сыграл в мяч, то это считается передачей на игрока, что был в офсайде, но получил выгоду из законного положения в момент передачи соперника.

Кстати, Сетьен еще раз прав – его команда в целом контролировала игру. Но давление было в стиле современной «Барселоны», вялым и без конкретики. И соперник солидный, «Реал Сосьедад» — сильная команда с серией побед, с выходом в финал Кубка Короля, где не будет ни Зидана, ни Сетьена. Гостевой коллектив не проиграл по владению, по точности передач, на втором этаже, не отстал по отборам. «Барселона» нанесла 13 ударов в сторону чужих ворот, получила 9 уколов, но забил ведь только Месси с пенальти.

Одиннадцатиметровый заработали после того, как мяч попал в руку игроку «Реала Сосьедад», и это классический фол по неосторожности. Попытка сыграть головой, но конечность поднял слишком высоко, рука была ближе к мячу. Это нарушение правил, но вопрос в том, что к 76-й минуте на поле не должно было быть человека, что подал мяч при штрафном, а потом реализовал пенальти. Месси могли удалить еще в первом тайме. Причем специфика эпизода в том, что фол был явным, как игра рукой, но скорее по неосторожности.

На двадцать девятой минуте Месси вел борьбу за мяч и явно наступил на ногу сопернику. Если вы поставите на место Лионеля в эпизоде Рамоса, то получите повод еще и рассказывать, что фол был намеренным – наступил на упавшего соперника. Но когда речь о Месси, который порой бодается, но в целом ведет себя не настолько агрессивно, как Серхио, можно поверить, что нарушение было случайным.

Вот только в правилах нет оправдания для тех, кто случайно выставил руку, куда попал мяч, или случайно наступил на ногу сопернику. Риск травмы налицо, а в правилах относительно красных карточек есть замечательное определение «серьезное нарушение правил», и понятие расшифровано:

Удаляется любой игрок, бросающийся на соперника в борьбе за мяч спереди, сбоку или сзади с использованием одной или обеих ног с применением чрезмерной силы или угрожающий безопасности.

Или. То есть сила не учитывается, если была угроза здоровью. Арбитру стоило смотреть повтор эпизода. Затем у него было всего два варианта. Первый – показать лишь желтую карточку, поблагодарив видеоассистентов, что позволили проверить момент с возможным удалением. Но большинство рефери напирало бы на угрозу безопасности здоровью, то есть это прямая красная карточка.

«Реал Сосьедад» мог час матча провести в большинстве, а «Барселона» — без Месси. Уместно вспомнить, как давным-давно Филипе Луис из «Атлетико» сказал, что Ла Лига оберегает Лионеля. Вот тут уже никаких теорий заговоров, чистая коммерция. Чемпионат Испании потерял Роналду – Тебас выл месяцами по этому поводу, а с Криштиану ушла часть доходов и внимания к лиге. Также Примера рискует потерять Месси, ведь команда пиарщиков, которые работают на аргентинца, постоянно запускает слухи.

То уходит в «Манчестер Сити» — до запрета играть в ЛЧ , то переходит в клуб Бекхэма, то отправляется в Лос-Анджелес вместе с Роналду, то просто вернется в Аргентину, как когда-то мечтал и вроде как планировал. Одним словом, если у арбитра есть возможность простить Месси – а вчера получил еще и желтую карточку в конце первого тайма (поймал за очень грубый и бессмысленный фол), то рефери из Испании так и сделает. Лионель заслужил статус «золотого тельца», однако история дурно попахивает.

И когда шли сериями ошибки в пользу «Реала», то возникло ощущение, что злого Переса просто хотят задобрить, ведь мадридцы на самом деле полные неудачники в Примере – с 2008 года разыграли 11 титулов, но только 2 достались команде Флорентино. У «Барселоны» восемь чемпионств – нет повода искать заговоры против себя, поскольку лишь в сезоне 2016/17 творилось что-то непонятное и пошло явно на пользу чемпионству Зидана. А обычно «Барселону» тоже прощают – и хамство Неймара, Сауреса или Маскерано не замечали, и пенальти разные назначали, и мелочи были.

Даже в матче с «Валенсией», который «Барселона» проиграла, арбитр несколько раз принял настолько странные решения в пользу каталонцев, что однажды даже пришлось извиняться перед левантийцами. Вчера Видаль не был в офсайде, который является нарушением правил – все, кто сомневались, могут успокоиться, и пенальти чистое. Вот только сколько бы штрафных заработала и подала «Барселона», удались Месси в первом тайме?

«Реал Сосьедад» явно лишили доступа к правосудию и большинству, и очень хорошо, что Месси не покалечил соперника – жестко наступил на ногу. За такое Пепе удаляли, причем арбитров по правилам не должно волновать, терял ли защитник равновесие. Если допустил серьезное нарушение правил футбола – получай красную, ведь безрассудно далеко выставил ногу, хотя мяч был у Месси за спиной. Закон в этом случае против Лионеля, а вот законники – за него, ведь эпизод не заметили.

Ошибка помогла «Барселоне» вернуться на первое место после поражения в Эль Класико. Гол Месси с пенальти стал победным и единственным. Кстати, с «Реала Сосьедад» ответственность не снимайте — если бы Исаак и Эдегор лучше распорядились шансами, или если бы гости грамотнее завершали атаки с разрезающими пасами в зону между Пике и Семеду, то на выходе получили бы ничью. Она бы лучше отражала несовершенство современной «Барселоны» и одновременно доказывала, что «Реал Сосьедад» — классная команда, которая не стушевалась на «Камп Ноу», хотя ожидаемо сыграла в гостях вторым номером.

Плохо, когда очки лидер чемпионата получает в момент, когда рефери проявил особое отношение к Месси, хотя с Рамосом и компанией не церемонятся. Нужно относиться одинаково ко всем фаворитам и участникам турнира, а в этом сезоне «Реал» легко могут выбить с первого места именно решения судейского корпуса. Не совсем удивительно, что Перес убедил Касильяса встретиться с Пуйолем и Хави, заручиться их поддержкой, а потом выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Королевской футбольной федерации Испании.

Сейчас этот орган возглавляет Луис Рубиалес, и поскольку у него давний конфликт с боссом «Реала», то каждая ошибка в пользу «Барселоны» и против команды Зидана оценивается понятно. Ничего хорошего не получается, когда видим двойные стандарты – Месси можно наступить на ногу соперника прямой ногой, а Рамосу – нельзя. Даже Пике нельзя, ведь Лионель – путеводная звезда Ла Лиги, чиновники панически боятся потерять его летом, ведь Азар и Гризманн не такие популярные в мире.

Тут вряд ли прямо заговор в пользу «Барселоны» — играют паршиво, но с горем пополам побеждают, пока есть Месси. Зато конфликт Переса и Рубиалеса очевиден. Касильяс уже пошел в президенты, и как раз из-за этой атаки Флорентино на пост Луиса можно ждать веселую концовку, где испанские арбитры останутся собой. Называть их ошибки намеренными и по приказу свыше нельзя – получим бездоказательную клевету, но что давно многие действия в пользу «Реала» или «Барселоны» не укладываются в понятие «случайные и легко объяснимые» — абсолютно точно.

Также есть особое отношение к Лионелю Месси, когда это требуется. Как знают фанаты «Барселоны», даже внутри клуба политика выстраивать для аргентинца особый климат скорее вредит. Месси стоило удалить, ведь равенство перед законом дарит справедливую развязку сезона, а ошибки рефери ставят любой титул и «Реала», и «Барселоны» под сомнение.