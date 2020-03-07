Правило офсайда изменят. Президент УЕФА поделился идеей

1583565315

сегодня, 10:15

Чеферин объявил, что с нового сезона в еврокубках изменят подход к определению «вне игры». Подробности – на «Соккер.ру».

Президент УЕФА считает, что смысл правила офсайда не в том, чтобы фиксировать сантиметровый заступ за линию последнего защитника. По духу игры прав – никому не нравится, когда несколько миллиметров решают исход важного эпизода. Тем более, когда пока есть вопросы к самой технологии рисования линии.

В вдруг где-то разметка нанесена криво или углы поля не совсем прямые? Тогда получается, что система отталкивается от линии ворот, чтобы вычислить линию офсайда, и на картинке вы сразу видите, как компьютерный рисунок не совпадает с фактической разметкой. Все сразу обвиняют именно VAR , хотя виновата разметка, и начинается скандал.

Даже если каждый день повторять, что виноваты люди, а технология – инструмент, то вряд ли останемся без споров. Нужны реальные действия, чтобы правила футбола стали понятнее. Например, Чеферин не первый раз в этом году повторил, что пока в УЕФА и ФИФА понятия не имеют, как упростить правило игры рукой настолько, чтобы не осталось спорных эпизодов.

Вроде бы уже достигли прогресса – новая трактовка намного лучше древней. Но список эпизодов неполный. Например, по новым правилам попадание в руку Ракицкому в матче против «Локомотива» — поскольку было перемещение конечности из-за спины к груди игрока, хотя рука и была согнута в локте, намного ближе к нарушению, нежели рикошет от земли в руку защитнику ЦСКА в дерби.

И народ пока эту разницу не улавливает. Именно второй эпизод вызвал жаркую реакцию – многие увидели пенальти, ведь привыкли ориентироваться на старые правила футбола, где Баджо двадцать два года назад специально ударил мячом в висящую вдоль тела руку защитника, а его команда за это получила пенальти. Сейчас все тоньше и справедливее, но в УЕФА , к сожалению, не умеют объяснять.

Организация богатая, как и ФИФА , могли снять понятные ролики и выложить на свои аккаунты – чтобы Коллина или звезды футбола объяснили все варианты. Эти видео посмотрели бы десятки миллионов фанатов, а в случае нового спорного эпизода — просто кидали бы ссылки в спорах, ведь правило уже настолько модернизировали, что в нем появилась логика. Но поскольку это новинка, то многие не понимают нюансов.

С офсайдами та же история. Например, Чеферин сказал: «Один сантиметр – это не офсайд. Смысл правила не в этом». Стоп. А где сказано о смысле правила, если не в официальных законах футбола? Там четко написано, что такое положение вне игры:

Игрок находится в положении «вне игры», если:

• любая часть его головы, тела или ноги находится на половине поля соперника (исключая среднюю линию);

• любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Руки всех игроков, включая вратарей, не учитываются для определения положения «вне игры».

Тут сразу два вопроса. А разве руки не «любая часть тела»? И разве плечи, по которым офсайды фиксируют, не часть рук? Но если не придираться к нюансам, то правило понятное, а вот президент УЕФА ошибается. По современным законам футбола заступ на один сантиметр – точно офсайд. И даже на полсантиметра.

Просто раньше у арбитров не было технологии, которая позволяла бы такой заступ выявить, решения принимали помощники рефери с первого раза и на глаз, а теперь видео появилось. Осталось им грамотно воспользоваться, модернизировав подход к оценке положения вне игры. Зачем офсайды в футболе? Чтобы атакующая сторона не злоупотребляла преимуществом, был баланс.

Дайте форвардам солидную фору в момент последнего паса атаки – получите не футбол, а игру в прятки, где самыми успешными станут те, кто сможет грамотнее торчать в офсайдах. Сместится линия защиты — поломается смысл игры. Ван Бастен предлагал отменить офсайд, но не учитывал, что экспериментальные матчи играли, и в результате получали любительский футбол.

Без офсайдов нельзя, но исправить закон так, чтобы все остались довольны – можно. Вот только предложения от официальных футбольных властей пока плохие. Первое было о том, что нужен зазор между нападающим и последним защитником – только тогда будет офсайд. Футбол от тоненькой линии, которая разделяет крайние от ворот точки тел футболистов, переходит к тоненькой щели между ними.

Снова будут пограничные случаи, когда один форвард оставит позади одну ногу – не офсайд, а второй сыграет иначе – офсайд, хотя эпизоды идентичные. А второе предложение УЕФА – толстая линия офсайда, о которой говорил Чеферин. Все было хорошо, но и здесь есть сразу несколько возражений. Так и не было озвучено, какая именно толщина устроит?

Если игра называется «футбол», то давайте рисовать линию длиной в среднюю мужскую ногу 42 размера? Или нужно мельче, чтобы поправку не сочли сексизмом? Фут в сантиметрах составляет 30.48, но это уже большая разница, для быстрых форвардов – роскошная фора. Кроме того, что не назвали ширину новой линии офсайда, не ответили на еще один вопрос.

Можно ли играть в одну игру по совершенно разным правилам? Например, в Лигах чемпионов и Европы можно настроить системы повторов, которые нарисуют вам линию любой толщины. Но тогда арбитрам нужно проверять почти каждый офсайд – сложно понять, заступил ли за толстую линию или нет. Также возникнет разночтение с турнирами, где повторов пока нет.

Получается, в одном случае форварды будут забивать, заступив на 5-10 сантиметров, а потом поедут в родную лигу и там уже не разрешат такие шалости. В ФИФА , УЕФА и организации, что занимается изменениями в правилах футбола, не были готовы к вызовам нового времени, поскольку изначально не уточнили правило офсайда. Более того – нет конкретики, есть только воля все исправить.

Странно, что рядом с предложением о толщине линии нет здравого предложения о части тела, которой сыграли в мяч. Например, сейчас часто фиксируют вне игры по положению плеча форварда, даже если его нога была дальше, чем нога защитника, а забивал именно нижней конечностью. Логично смотреть, как забили, ведь плечом в футболе отличаются крайне, крайне редко, головой из офсайда – тоже нечасто, а вот ноги тут важнее всего.

Если дать возможность форвардам наклонять корпус, то сохраняется дух изначальных правил футбола – нога нападающего будет все-таки дальше от линии ворот, чем крайняя точка ноги последнего защитника, помимо вратаря. Увеличение толщины линии офсайда оставляет ту же проблему, если будет сантиметровый отступ уже от новой разрешенной отметки – а такие эпизоды точно появятся.

Судьбу сезона определит не сантиметровый офсайд, а одиннадцатисантиметровый, если разрешить заступ в 10 см. Кстати, Чеферин упомянул аргумент, что один сантиметр может испортить целый сезон для клуба, но забыл навести конкретные примеры. Помним десятки случаев, когда в ЛЧ забивали из метровых офсайдов, но тогда не было повторов – игру продолжали, клубы вылетали, побеждали те, кто отличался незаконно.

Уже видим прогресс, если грызутся за сантиметры, но плохо, что грамотного решения может не существовать в природе. Отменить офсайды нельзя, будет хаос и другой вид спорта, каким был до их появления. Оставлять зазор между форвардом и защитником можно, но этим начнут злоупотреблять нападающие – будут постоянные заступы, попытки прижать линию защиты соперника к воротам, чтобы выиграть драгоценные метры для разгона атак.

В УЕФА считают, что решением для Лиг чемпионов и Европы станут толстые линии, однако их ширину нужно как-то объяснить. Вообще, именно с коммуникацией самые большие проблемы. О том, что неправильно фиксировать офсайды по частям тела, которые не принимают участие в эпизодах, говорят давно, а Чеферин только о линии заявил, само правило пока никто не корректировал.

Но реформа нужна, ведь сейчас человеческие ошибки в основном вешают на обычные повторы, по которым сами зрители оценивают футбол десятилетиями. Без видео нельзя насладиться красивым голом, нельзя под разными углами посмотреть спорные эпизоды. В футболе всегда будут скандальные решения рефери, но их стало меньше с повторами – народ просто сразу забыл, каким был процент ошибок, а подсчеты того же Коллины указывают, что ляпов меньше.

Просто акцент именно на неправильных решениях, а правильные проходят мимо и быстро, хотя раньше метровый офсайд мог позволить зайти в финал ЛЧ . А вот в счастливом футболе ошибку после повтора ни одному судье не простят. Например, Кашшаи отстранил от работы в поле сразу двух рефери РПЛ именно за то, что не дали вторые желтые карточки в 20-м туре РПЛ . Не были удалены Аде из «Тамбова» и Кайо из «Краснодара», которые играли круто, но нарывались на досрочный холодный душ.

Уже что-то по сравнению с осенью. Прекрасно, что УЕФА Чеферина не такое, как было УЕФА лет двадцать назад – плевать хотели на метровые офсайды и спорные удаления. Сейчас и пересечение мячом линии точно фиксируют, и многие эпизоды пересматривают, вынося правильные решения. Просто нужна четкость формулировок и грамотные объяснения новых правил всем вокруг.

Например, если бы целый сезон каждому зрителю объясняли новое правило игры рукой, то количество споров сократилось значительно – современный закон лучше, чем был старый. Но его даже Чеферин пока не понял, в чем сознался. Правильной коммуникации нет, поэтому президент и заявил, что не знает, что делать с проблемами правила игры рукой, а про офсайд выдумывают нечто новое. Похоже, что начнут с ширины линии, а дальше будут действовать по обстоятельствам.

Понятно, что элитные лиги от этого не пострадают – где уже есть повторы, там смогут нарисовать линию и в 10 сантиметров, однако будут скандалы там, где нет VAR , поскольку ни один рефери не отличит 10-сантиметровое положение вне игры от 11-сантиметрового. Наверное, УЕФА и ФИФА пора принимать предложения от фанатов об изменении этого правила, поиске правильной формулировки.

Быть может, кто-то смекалистый сможет выдумать шикарное определение нового офсайда, ведь пока судейские комитеты и Международный совет футбольных ассоциаций (известный как IFAB , куда входит представитель ФИФА и четырех британских ассоциаций) не смогли предложить что-то простое, но гениальное. Сантиметровые офсайды точно портят впечатления, особенно если одинаковые эпизоды трактуются двояко.

Так что инициатива правильная и новости хорошие – нужно новое правило офсайда, справедливое и понятное.