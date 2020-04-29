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«Тоттенхэм» не планирует сокращать зарплаты

сегодня, 22:11

«Тоттенхэм» не будет просить футболистов идти на сокращение зарплат.

«Шпоры» не будут предпринимать резкие шаги до тех пор, когда станет известно, доиграют сезон или досрочно завершат. В команде были недовольны, что лондонцы использовал государственную программу по сокращению сотрудников, понимая, что футболистам, скорее всего, придется пойти на снижение доходов. Однако председатель «Тоттенхэма» Дэниел Леви считает, что существует много неопределенных факторов, поэтому нецелесообразно просить игроков пойти на сокращение зарплат.

Ранее «Тоттенхэм» под давлением фанатов передумал снижать зарплату сотрудникам клуба.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:37
денег куры не клюют
Valeleo
Valeleo
сегодня в 22:14
Их дело.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:12
посмотрим что будет дальше))
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