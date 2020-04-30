ГлавнаяНовости

«Зенит» организует доставку питания бездомным

сегодня, 19:19

«Зенит» поддержит благотворительную организацию «Ночлежка», в рамках которой клуб организует доставку питания бездомным. С 30 апреля и каждый день в течение месяца волонтеры «Зенита» будут доставлять по 200 сэндвичей в центр «Ночлежка».

Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев прокомментировал это событие:

Ночлежка» и «Зенит» уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям.

Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру.

Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках.

В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка.

Ранее «Зенит» организовал доставку питания медработникам Боткинской больницы.

Все новости
Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России
Сегодня, 15:18 ВидеоКомментарии6
«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы
Сегодня, 09:35 Комментарии8
«Зенит» будет ежедневно доставлять обеды медперсоналу Боткинской больницы
Вчера, 21:45 Комментарии4
«Зенит» закупит средства защиты для двух больниц Петербурга
27 апреля Комментарии11
Ригони оказал продовольственную помощь родному городу
27 апреля Комментарии5
Пулишич организовал доставку буррито госпиталю родного города
27 апреля ФотоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ziborock
ziborock
сегодня в 20:31
Лучше бы их Кокорин в Монте Карло свозил!)
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 19:47
Важнейшая новость от Бакарасова...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:26
Своих не бросают))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:23
Возможное отсутствия игр-это исключительная ситуация, которая не имеет никакого отношения к Конкурсу прогнозов, которая временное явление. Нормальность ситуации заключается в том, что обладателям огромного количества клонов намного тяжелее выигрывать, когда участники разбиты на группы.Администрация на правильном пути, кому не нравятся изменения, так только тому, кому становится тяжелее выигрывать по новым правилам, а тяжелее всего в таком случае, клоноводам. Как я и говорил, я отказываюсь от призов, которые выиграл в количестве 2-х, играя тремя номерами (адрес не указываю, по которому высылают призы). как и в первый раз, когда играл тремя номерами, когда все три номера выиграли, два из их заняли первое-второе место, тогда у меня была цель сбросить с 1-2 места обладателя наибольшего количества клонов, понимая, что он проигрывает, он ушёл с дистанции, за неделю до конца месяца. Что он сделал в итоге, какие выводы... В следующем месяце он создал ещё более сотни клонов. Уважаемая администрация, после получения ВИП статуса, я более подробно изложу все свои наблюдения, предложения, по Конкурсу прогнозов, которые, я надеюсь, Вы рассмотрите, и если посчитаете нужным, добавите в правила Конкурса прогнозов, которые не дадут клоноводам выигрывать нечестно, играя в одной игре, в течении месяца, используя более сотни клонов, против честных юзеров, которые в большинстве своём играют одним номером! Несколько человек двумя, тремя, но не буду даже говорить о их, так как это вынужденная мера, потому что играть против юзера, который играет, используя более сотни клонов-нереально, если ты хочешь занять первое место, не-воз-мож-но! Почему, когда получу ВИП статус?! Чтобы клоновод не ставил на мои комментарии диз-лайки, создавая видимость того, что это не устраивает многих играющих, а не одного его. Вспомните, как это было недавно, когда comdiv, который "выиграл" Конкурс прогнозов, был против новых правил в конкурсе прогнозов, которые для него очень обременительны, и ставил мне диз-лайки, затем не убедив администрацию этим, вошёл как кот Эльмот, продолжая добиваться своей цели не очень честным путём. Хотелось бы, чтобы все участники Конкурса прогнозов приняли участия в обсуждении, вносили предложения, участвовали в дискуссии, чтобы к этому подключились те, кто когда-то играл, но понимая безысходность ситуации, покинул этот конкурс. Есть два варианта для обсуждения, первый-это выложить информацию в Конкурсе прогнозов, которую увидит минимальное количество людей, которую сразу же затрут, убрав с первой страницы, как это случилось тогда, когда я написал о comdive-коте Эльмоте, было написано ровно сколько комментариев, сколько понадобилось, чтобы скрыть мой!!! Второе обсудить это на ОВ, к примеру в главных новостях, в течении 1-2-3х дней, чтобы как можно больше юзеров приняли в этом обсуждении, увидели изменения, которые, я надеюсь произойдут и возвратились играть в Конкурс прогнозов. Только "мусор" удалять, не в троллинг, а удалять, чтобы получилась конструктивная беседа....

Если это невозможно, выложу завтра информацию где-то в такое же время....Надеюсь, что месяц, который я провёл в Конкурсе прогнозов только из-за того, чтобы сделать сайт ещё лучше, чтобы всё изучить конкретно, чтобы нигде не ошибиться, не просчитаться! пойдёт на пользу нашему общему дому, нашему сайту!
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 19:22
Своих не бросают)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100