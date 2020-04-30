«Зенит» организует доставку питания бездомным

«Зенит» поддержит благотворительную организацию «Ночлежка», в рамках которой клуб организует доставку питания бездомным. С 30 апреля и каждый день в течение месяца волонтеры «Зенита» будут доставлять по 200 сэндвичей в центр «Ночлежка».

Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев прокомментировал это событие:

Ночлежка» и «Зенит» уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям.

Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру.

Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках.

В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка.