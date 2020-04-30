«Зенит» организует доставку питания бездомным

«Зенит» поддержит благотворительную организацию «Ночлежка», в рамках которой клуб организует доставку питания бездомным. С 30 апреля и каждый день в течение месяца волонтеры «Зенита» будут доставлять по 200 сэндвичей в центр «Ночлежка».
Генеральный директор петербуржцев Александр Медведев прокомментировал это событие:
Ночлежка» и «Зенит» уже проводили совместные акции для болельщиков, направленные на борьбу со стереотипами и изменение отношения к бездомным людям.
Сегодня именно они оказались среди тех, кто наиболее уязвим перед коронавирусом. Мы искренне рады оказать пусть небольшую, но все же помощь центру.
Призываем присоединиться к акции и болельщиков сине-бело-голубых: в условиях вынужденной самоизоляции бездомные нуждаются в еде, гигиенических средствах, средствах защиты и антисептиках.
В наших силах помочь тем, кому так необходима помощь и поддержка.
Ранее «Зенит» организовал доставку питания медработникам Боткинской больницы.
Если это невозможно, выложу завтра информацию где-то в такое же время....Надеюсь, что месяц, который я провёл в Конкурсе прогнозов только из-за того, чтобы сделать сайт ещё лучше, чтобы всё изучить конкретно, чтобы нигде не ошибиться, не просчитаться! пойдёт на пользу нашему общему дому, нашему сайту!
Если это невозможно, выложу завтра информацию где-то в такое же время....Надеюсь, что месяц, который я провёл в Конкурсе прогнозов только из-за того, чтобы сделать сайт ещё лучше, чтобы всё изучить конкретно, чтобы нигде не ошибиться, не просчитаться! пойдёт на пользу нашему общему дому, нашему сайту!