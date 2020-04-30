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Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России

сегодня, 15:18

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник команды Андре Шюррле, принадлежащий по контракту дортмундской «Боруссии», оплатил протезирование для 11-летнего Ромы Балабаева из города Белебей (Башкортостан).

В 2018 году мальчик получил серьезные ожоги обеих рук, когда залез на высоковольтный столб во время игры с друзьями. Рома попал в реанимацию, после чего врачам пришлось ампутировать ему руки до уровня предплечья.

Стоимость двух протезов составила 396 тысяч рублей. Шюррле помог ребенку через фонд красно-белых «Спартак» — детям».

«На историю Ромы незамедлительно откликнулся полузащитник Андре Шюррле. Находясь на изоляции у себя дома в Германии, он выразил готовность помочь и полностью оплатил протезирование для мальчика», — говорится в сообщении.

 Недавно Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина.

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Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 15:53
Ну а что - не за свои же, Федун платит
makkie
makkie
сегодня в 15:49
Уважение за помощь!
Добро вернётся во сто крат
Youngberg
Youngberg
сегодня в 15:20
РЕСПЕКТ!!! что ещё можно сказать.
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