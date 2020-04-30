Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России

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Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник команды , принадлежащий по контракту дортмундской «Боруссии», оплатил протезирование для 11-летнего Ромы Балабаева из города Белебей (Башкортостан).

В 2018 году мальчик получил серьезные ожоги обеих рук, когда залез на высоковольтный столб во время игры с друзьями. Рома попал в реанимацию, после чего врачам пришлось ампутировать ему руки до уровня предплечья.

Стоимость двух протезов составила 396 тысяч рублей. Шюррле помог ребенку через фонд красно-белых «Спартак» — детям».

«На историю Ромы незамедлительно откликнулся полузащитник Андре Шюррле. Находясь на изоляции у себя дома в Германии, он выразил готовность помочь и полностью оплатил протезирование для мальчика», — говорится в сообщении.

🙏🏻 Андре Шюррле оплатил протезирование подопечному Фонда @spartakforkids Роме Балабаеву



Прочитать историю Ромы, а также помочь другим подопечным фонда вы можете по ссылке 👉 https://t.co/EPvmxOevru#Спартак #СпартакДетям #ВместеПобедим pic.twitter.com/KM9H3VHeKc — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 30, 2020

Недавно Шюррле показал, как тренируется дома в условиях карантина.