Холанд: «Троллинг игроков ПСЖ? Я благодарен им»

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сегодня, 06:05

Нападающий дортмундской «Боруссии» прокомментировал поведение игроков «Пари Сен-Жермен» во время и после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

Во время празднования гола форвард парижан Неймар сел в позу медитации, тем самым спародировав то, как отмечает свои голы Холанд. После встречи и выхода ПСЖ в четвертьфинал игроки французского клуба также демонстративно сели в позу медитации.