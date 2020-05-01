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Холанд: «Троллинг игроков ПСЖ? Я благодарен им»

сегодня, 06:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал поведение игроков «Пари Сен-Жермен» во время и после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).

Во время празднования гола форвард парижан Неймар сел в позу медитации, тем самым спародировав то, как отмечает свои голы Холанд. После встречи и выхода ПСЖ в четвертьфинал игроки французского клуба также демонстративно сели в позу медитации.

Я думаю, что они очень помогли мне в том, чтобы донести медитацию до всего мира, показать всем, как важна медитация. Так что я благодарен им за то, что они мне с этим помогли.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 07:14
Очень правильная реакция у Холанда,видно сразу умный малый.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 07:10
Холанд пора переходить в более сильный клуб
ДСА
ДСА
сегодня в 06:42
И незачем обижаться на детские шалости .
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:13
Зачем как то реагировать на неймара, это баба в мужском футболе.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:09
ты прав ))так и есть)))
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