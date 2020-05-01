Холанд: «Троллинг игроков ПСЖ? Я благодарен им»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал поведение игроков «Пари Сен-Жермен» во время и после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2).
Во время празднования гола форвард парижан Неймар сел в позу медитации, тем самым спародировав то, как отмечает свои голы Холанд. После встречи и выхода ПСЖ в четвертьфинал игроки французского клуба также демонстративно сели в позу медитации.
Я думаю, что они очень помогли мне в том, чтобы донести медитацию до всего мира, показать всем, как важна медитация. Так что я благодарен им за то, что они мне с этим помогли.