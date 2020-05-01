Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает, что «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул и не должен его лишаться из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Они явно были лучшей командой на протяжении сезона. Уровень и качество, которые они демонстрировали, были абсолютно фантастическими. Так что будет очень неприятно, если они не получат шанса завоевать титул чемпиона АПЛ.
Они так долго ждали... они этого заслуживают.
Ранее на эту же тему высказался защитник «Челси» Антонио Рюдигер.
Понятно что Ливерпулю нужно законное чемпионство, а не чемпионство с душком объявленное в кабинете.
Понятно что Ливерпулю нужно законное чемпионство, а не чемпионство с душком объявленное в кабинете.