Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»

Главный тренер «Лестера» считает, что «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул и не должен его лишаться из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Они явно были лучшей командой на протяжении сезона. Уровень и качество, которые они демонстрировали, были абсолютно фантастическими. Так что будет очень неприятно, если они не получат шанса завоевать титул чемпиона АПЛ .



Они так долго ждали... они этого заслуживают.