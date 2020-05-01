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Роджерс: «„Ливерпуль“ заслуживает чемпионского титула в АПЛ»

сегодня, 11:22

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает, что «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул и не должен его лишаться из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Они явно были лучшей командой на протяжении сезона. Уровень и качество, которые они демонстрировали, были абсолютно фантастическими. Так что будет очень неприятно, если они не получат шанса завоевать титул чемпиона АПЛ.

Они так долго ждали... они этого заслуживают. 

Ранее на эту же тему высказался защитник «Челси» Антонио Рюдигер

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:54
Однозначно.....и это не обсуждаемо
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:52
Роджерс подкалывает.
oFANATo
oFANATo ответ Ну я так не играю (раскрыть)
сегодня в 11:52, ред.
Вот, вот. Готов ли клуб, что ему будут постоянно припоминать статус присвоенного звания кабинетного чемпиона этого сезона?
Ну я так не играю
Ну я так не играю
сегодня в 11:41
Конечно заслужили, жалко только, что титул будет кабинетным, а ведь 30 лет ждали(
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:39, ред.
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Понятно что Ливерпулю нужно законное чемпионство, а не чемпионство с душком объявленное в кабинете.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:37
заслужил!! но назначать чемпионом нельзя !!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:27
А что, кто-то сомневается?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:22
Про Ливер нет вопросов...
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