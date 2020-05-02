Евсеев: «С раннего детства болел за „Спартак“»

Главный тренер «Уфы» признался, что гордится своими выступлениями за «Спартак».

Сколько себя помню, всегда любил футбол. И с раннего детства болел за «Спартак». Отец болел за «Спартак», старший брат болел за «Спартак». Вероятно, они мне и привили любовь к футболу и к «Спартаку». Смотрел футболу по телевизору, ездил на стадион с родителями и братом. Не скажу, что часто, но каждый раз поездка становилась событием.

Когда сам начал заниматься футболом, в спартаковскую школу меня не взяли. Были хорошие годы в «Динамо», потом в «Локомотиве», но мечта у меня всегда была играть в «Спартаке». И мне это удалось. В 1993 году в 17 лет попал в спартаковский дубль. Провел там 3 года, играли во 2-й и 3-й лиге, по разному назывались. Выиграли за это время полный комплект медалей. В 1996-м меня пригласили на 2-й сбор основной команды. Воспользовался шансом и стал играть за «Спартак». Близкие были счастливы, а я счастливее всех.

Дебютировал в официальном матче. Сразу в Лиге Чемпионов против «Нанта». Для совсем молодого парня это было сродни чуду. Чудом оказался весь сезон: мы стали чемпионами. Тот самый знаменитый пионеротряд Ярцева. Незабываемые эмоции! Особенно когда ты прыгаешь после окончания золотого матча вместе с теми, за кем наблюдал еще недавно в Тарасовке с соседнего поля, где тренировались дублеры. Люди ковали победы «Спартака», их игрой восхищалась страна — и вот ты в этой команде, на равных. Фантастика.