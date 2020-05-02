Матыцин: «Госфинансирование клубов сохранится»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбольную отрасль.

Госфинансирование сохранится, деятельность госучреждений, безусловно, продлится — и на федеральном, и на региональном уровне. Риски будут минимизированы, и наши тренеры и спортсмены будут защищены. Минспорт будет продолжать финансировать централизованные спортивные соревнования, УТС, зарплаты спортсменам и тренерам. Но в целом, конечно, сфера очень пострадала, и в дальнейшем это будет как-то сказываться.

Посмотрите, что происходит с профессиональными клубами — это серьезная история, и ясного выхода из этой ситуации я пока не вижу. В значительной мере профессиональный спорт был завязан и на государственном финансировании, и на поддержке партнеров бизнеса, а он сейчас тоже серьезно пострадал. Поэтому повторю — потребуется время. И возможное изменение модели проведения соревнований, переформатирование всей политики.