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Матыцин: «Госфинансирование клубов сохранится»

сегодня, 09:21

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на футбольную отрасль. 

Госфинансирование сохранится, деятельность госучреждений, безусловно, продлится — и на федеральном, и на региональном уровне. Риски будут минимизированы, и наши тренеры и спортсмены будут защищены. Минспорт будет продолжать финансировать централизованные спортивные соревнования, УТС, зарплаты спортсменам и тренерам. Но в целом, конечно, сфера очень пострадала, и в дальнейшем это будет как-то сказываться.

Посмотрите, что происходит с профессиональными клубами — это серьезная история, и ясного выхода из этой ситуации я пока не вижу. В значительной мере профессиональный спорт был завязан и на государственном финансировании, и на поддержке партнеров бизнеса, а он сейчас тоже серьезно пострадал. Поэтому повторю — потребуется время. И возможное изменение модели проведения соревнований, переформатирование всей политики.

Ранее Олег Матыцин заявил, что гарантии проведения матчей перенесенного на год Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА.

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VIPded
VIPded
сегодня в 10:04
Ниачом...(((
galem72
galem72
сегодня в 10:02
"...госфинансирование сохранится..."

Ничего нового! Бесполезное впуливание бюджетных средств в игрушки местечковых губеров. Людям-то все блага уже "устроили"...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 09:35
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:22
Просто слова, стандартные обещания властей, нихрена ничего не будет.
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