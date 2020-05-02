ГлавнаяНовости

Матыцин: «Гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге подтверждены»

сегодня, 09:04

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что гарантии проведения матчей перенесенного на год Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА.

Со стороны Минспорта сделано все необходимое, гарантии подтверждены и будут направлены.

Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году. Поэтому коллектив работающей команды сохранен с учетом приобретенного им огромного опыта. Так что сомнений нет.

Все новости
Геркус: «„Зенит“ должен получить медали, если сезон завершат досрочно»
Сегодня, 10:37 Комментарии4
Мор: «Раскулачить пару полковников – денег хватит на весь спорт»
Сегодня, 10:35 Комментарии2
Евсеев: «С раннего детства болел за „Спартак“»
Сегодня, 10:14 Комментарии4
Матыцин: «Госфинансирование клубов сохранится»
Сегодня, 09:21 Комментарии4
Смертин: «За гол Шевченко Филимонову я, прежде всего, винил себя»
Сегодня, 01:55 Комментарии10
Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову
Сегодня, 01:33 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:46
Сейчас под этим соусом ещё распилят бюджет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:29
И ещё добавлю в качестве предложения для организаторов КП.
Если приведённый ниже список клонов хоть отчасти соответствует действительности (и это можно как то проверить), то не проще ли всех их скучковать в 1-2 группы из 16-ти, пускай друг с другом воюют.. В том числе и O-J-G. Сразу отпадёт смысл играть с разных станков, победит всё равно кто-то один из всей группы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:12
Для Q-J-G .
Сразу же скажу, что мне жаль, что приходится общаться таким способом. Я ответил вам прямо, можно отследить на какой конкретно пост. Вы же загнали меня в игнор (не впервой, кстати). Теперь придётся копировать ваш коммент, да ещё отвечать на него.
Извиняюсь, что получится портянка ,но не я это затеял. Итак...
Q-J-G Вчера 16:08
ДЛЯ: Ангел неБесГрешен:
Начали за здравие, закончили за упокой, как обычно. Ваш комментарий в мой адрес это откровенная ложь, с некоторой долей цинизма. Зачем Вы пишите в мой адрес откровенную ложь, которую я легко могу опровергнуть, не надо своей ложью манипулировать сознанием тех, из-за которых я пытаюсь добиться корректировки правил в КП, чтобы клоновод не мог с помощью манипуляций побеждать в КП, а побеждали юзеры, которые играют честно.
Ваш комм. в мой адрес:
...МНЕ ТОЛЬКО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНЫ МЕТОДЫ.БОРОТЬСЯ С КЛОНОВОДАМИ, САМОМУ СОЗДАВАЯ КЛОНОВ....

Я борюсь с этим мерзким явлением так, как могу, в меру своих скромных возможностей! Я не поддерживаю свои комментарии своими же лайками, не пишу сам себе, отказываюсь от призов, которые разыгрываются... ВЫ НИЧЕГО ДЛЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТЕ, только постоянно предъявляете претензии администрации в КП. Я давным-давно заметил на чью мельницу вы льёте воду.....

А теперь по факту Вашего лживого комментария!!! Которым Вы пытаетесь настроить против меня участников Конкурса Прогнозов, из-за которых я и пытаюсь немного откорректировать условия Конкурса Прогнозов.

Ваш комм. в мой адрес:С ВАШИХ ЖЕ СЛОВ, 1-2 ВАШИХ КЛОНА РЕГУЛЯРНО ВХОДЯТ В ТОП-19 ПРИЗЁРОВ.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОМУ-ТО ИЗ ЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ НЕ ДОСТАНЕТСЯ ВИП.
НИЧЕГО ПРОТИВ ВАС КОНКРЕТНО НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ...

Я чётко и ясно написал несколько раз, что играл в КП два раза, используя три клона, против клоновода, который использует более сотни в одном розыгрыше. Что в первом случае моя цель-это лишить первого-второго места клоновода, так как он обнаглел до такой степени, что просто измывался над участниками КП...... Второй раз я играл в прошедшем конкурсе за апрель, где дважды вошёл в двадцатку призёров...где указал с какой целью играю. (играя с первого по последний день, разобраться во всём, чтобы выйти с конкретными предложениями к администрации) Как в первом, так и во втором случае, я не получаю разыгрываемые призы, не указываю адрес по которому отправляют призы. А ВИПы не достанутся не честным участникам, а Славнову, как призы от которых я отказываюсь.

А ТЕПЕРЬ, я жду скрин моего комментария, где я пишу, что 1-2 моих клона РЕГУЛЯРНО входят в топ-19 призёров!!! Я не дождусь такого скрина только потому, что я никогда такого не писал, потому, что такого никогда не было!!! Я обвиняю вас в наглой циничной лжи, опровергните, что это не так, указав, где, когда, я такое писал, чтобы участники КП могли убедиться, кто действительно борется за правду, кто мешает мне в этом, вбрасывая факты, которые не соответствуют действительности. И ЕЩЁ! Ваш комм. в мой адрес:

НИЧЕГО КОНКРЕТНО ПРОТИВ ВАС НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ.....

А МЕТОДЫ МИХАИЛА СЛАВНОВА ВАС НЕ ВОЗМУЩАЮТ????!!!!
Повторяю, давно заметил, на чью мельницу Вы льёте воду!!!
Пока не увижу скрина, которым вы подтвердите, что комм. в мой адрес не ложь, общаться с Вами не буду. Вы у меня в игноре вместе с клонами М.Славнова. Скрин выкладывайте в КП, я найду возможность его прочитать! Только ведь вряд ли дождусь!.

А теперь копия из вашего же комментария (на который я и отвечал).
Q-J-G 30.04.2020, 19:23
Возможное отсутствия игр-это исключительная ситуация, которая не имеет никакого отношения к Конкурсу прогнозов, которая временное явление. Нормальность ситуации заключается в том, что обладателям огромного количества клонов намного тяжелее выигрывать, когда участники разбиты на группы.Администрация на правильном пути, кому не нравятся изменения, так только тому, кому становится тяжелее выигрывать по новым правилам, а тяжелее всего в таком случае, клоноводам. Как я и говорил, я отказываюсь от призов, которые выиграл в количестве 2-х, играя тремя номерами (адрес не указываю, по которому высылают призы). как и в первый раз, когда играл тремя номерами, когда все три номера выиграли, два из их заняли первое-второе место, тогда у меня была цель сбросить с 1-2 места обладателя наибольшего количества клонов, понимая, что он проигрывает, он ушёл с дистанции, за неделю до конца месяца. Что он сделал в итоге, какие выводы.

Это ваш комментарий, и в нём говорится, что в первый месяц 3 из трёх ваших клонов выиграли призы. На следующий месяц 2 из трёх. Где здесь клевета от меня?

Теперь привожу выписку из правил КП: "На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одной только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы)."
Это значит, что вы можете получить лишь одну футболку + ВИПы на остальных клонов.
Которые потом будут бороться с клонами другого клоновода. Вы видите в этом борьбу с клоноводством, а я допускаю, что вы выбиваете людей с одним аккаунтом (не все же вокруг Славновы). К примеру, у меня нет ни одного клона, играю по правилам, участвую в обсуждениях, тоже попал в призёры. А если допустить ,что я занял 21 место, и меня опередил не Славнов, а борец с ним Q-J-G? Вот про что я говорил, что это не методы борьбы. Сможете опровергнуть?
И почему нельзя резать правду -матку с одного акка, почему нельзя ответить человеку напрямую, как я вам до этого? Зачем меня загонять в игнор, как клоноводов, смысл?
И ещё. Почему вы свои наблюдения и предложения считаете важными для конкурса, а мои называете претензиями? Вроде бы ответил на ваши слова про клевету, ответьте и на мои вопросы. И не загоняйте людей в игнор, это просто смешно. Общайтесь с открытым забралом.
Извиняюсь за многАбукаф, так получилось...
beefs
beefs
сегодня в 09:07
мы очень рады
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100