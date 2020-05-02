Матыцин: «Гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге подтверждены»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что гарантии проведения матчей перенесенного на год Евро-2020 в Санкт-Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА.
Со стороны Минспорта сделано все необходимое, гарантии подтверждены и будут направлены.
Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году. Поэтому коллектив работающей команды сохранен с учетом приобретенного им огромного опыта. Так что сомнений нет.
Если приведённый ниже список клонов хоть отчасти соответствует действительности (и это можно как то проверить), то не проще ли всех их скучковать в 1-2 группы из 16-ти, пускай друг с другом воюют.. В том числе и O-J-G. Сразу отпадёт смысл играть с разных станков, победит всё равно кто-то один из всей группы...
Если приведённый ниже список клонов хоть отчасти соответствует действительности (и это можно как то проверить), то не проще ли всех их скучковать в 1-2 группы из 16-ти, пускай друг с другом воюют.. В том числе и O-J-G. Сразу отпадёт смысл играть с разных станков, победит всё равно кто-то один из всей группы...
Сразу же скажу, что мне жаль, что приходится общаться таким способом. Я ответил вам прямо, можно отследить на какой конкретно пост. Вы же загнали меня в игнор (не впервой, кстати). Теперь придётся копировать ваш коммент, да ещё отвечать на него.
Извиняюсь, что получится портянка ,но не я это затеял. Итак...
Q-J-G Вчера 16:08
ДЛЯ: Ангел неБесГрешен:
Начали за здравие, закончили за упокой, как обычно. Ваш комментарий в мой адрес это откровенная ложь, с некоторой долей цинизма. Зачем Вы пишите в мой адрес откровенную ложь, которую я легко могу опровергнуть, не надо своей ложью манипулировать сознанием тех, из-за которых я пытаюсь добиться корректировки правил в КП, чтобы клоновод не мог с помощью манипуляций побеждать в КП, а побеждали юзеры, которые играют честно.
Ваш комм. в мой адрес:
...МНЕ ТОЛЬКО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНЫ МЕТОДЫ.БОРОТЬСЯ С КЛОНОВОДАМИ, САМОМУ СОЗДАВАЯ КЛОНОВ....
Я борюсь с этим мерзким явлением так, как могу, в меру своих скромных возможностей! Я не поддерживаю свои комментарии своими же лайками, не пишу сам себе, отказываюсь от призов, которые разыгрываются... ВЫ НИЧЕГО ДЛЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТЕ, только постоянно предъявляете претензии администрации в КП. Я давным-давно заметил на чью мельницу вы льёте воду.....
А теперь по факту Вашего лживого комментария!!! Которым Вы пытаетесь настроить против меня участников Конкурса Прогнозов, из-за которых я и пытаюсь немного откорректировать условия Конкурса Прогнозов.
Ваш комм. в мой адрес:С ВАШИХ ЖЕ СЛОВ, 1-2 ВАШИХ КЛОНА РЕГУЛЯРНО ВХОДЯТ В ТОП-19 ПРИЗЁРОВ.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОМУ-ТО ИЗ ЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ НЕ ДОСТАНЕТСЯ ВИП.
НИЧЕГО ПРОТИВ ВАС КОНКРЕТНО НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ...
Я чётко и ясно написал несколько раз, что играл в КП два раза, используя три клона, против клоновода, который использует более сотни в одном розыгрыше. Что в первом случае моя цель-это лишить первого-второго места клоновода, так как он обнаглел до такой степени, что просто измывался над участниками КП...... Второй раз я играл в прошедшем конкурсе за апрель, где дважды вошёл в двадцатку призёров...где указал с какой целью играю. (играя с первого по последний день, разобраться во всём, чтобы выйти с конкретными предложениями к администрации) Как в первом, так и во втором случае, я не получаю разыгрываемые призы, не указываю адрес по которому отправляют призы. А ВИПы не достанутся не честным участникам, а Славнову, как призы от которых я отказываюсь.
А ТЕПЕРЬ, я жду скрин моего комментария, где я пишу, что 1-2 моих клона РЕГУЛЯРНО входят в топ-19 призёров!!! Я не дождусь такого скрина только потому, что я никогда такого не писал, потому, что такого никогда не было!!! Я обвиняю вас в наглой циничной лжи, опровергните, что это не так, указав, где, когда, я такое писал, чтобы участники КП могли убедиться, кто действительно борется за правду, кто мешает мне в этом, вбрасывая факты, которые не соответствуют действительности. И ЕЩЁ! Ваш комм. в мой адрес:
НИЧЕГО КОНКРЕТНО ПРОТИВ ВАС НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ.....
А МЕТОДЫ МИХАИЛА СЛАВНОВА ВАС НЕ ВОЗМУЩАЮТ????!!!!
Повторяю, давно заметил, на чью мельницу Вы льёте воду!!!
Пока не увижу скрина, которым вы подтвердите, что комм. в мой адрес не ложь, общаться с Вами не буду. Вы у меня в игноре вместе с клонами М.Славнова. Скрин выкладывайте в КП, я найду возможность его прочитать! Только ведь вряд ли дождусь!.
А теперь копия из вашего же комментария (на который я и отвечал).
Q-J-G 30.04.2020, 19:23
Возможное отсутствия игр-это исключительная ситуация, которая не имеет никакого отношения к Конкурсу прогнозов, которая временное явление. Нормальность ситуации заключается в том, что обладателям огромного количества клонов намного тяжелее выигрывать, когда участники разбиты на группы.Администрация на правильном пути, кому не нравятся изменения, так только тому, кому становится тяжелее выигрывать по новым правилам, а тяжелее всего в таком случае, клоноводам. Как я и говорил, я отказываюсь от призов, которые выиграл в количестве 2-х, играя тремя номерами (адрес не указываю, по которому высылают призы). как и в первый раз, когда играл тремя номерами, когда все три номера выиграли, два из их заняли первое-второе место, тогда у меня была цель сбросить с 1-2 места обладателя наибольшего количества клонов, понимая, что он проигрывает, он ушёл с дистанции, за неделю до конца месяца. Что он сделал в итоге, какие выводы.
Это ваш комментарий, и в нём говорится, что в первый месяц 3 из трёх ваших клонов выиграли призы. На следующий месяц 2 из трёх. Где здесь клевета от меня?
Теперь привожу выписку из правил КП: "На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одной только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы)."
Это значит, что вы можете получить лишь одну футболку + ВИПы на остальных клонов.
Которые потом будут бороться с клонами другого клоновода. Вы видите в этом борьбу с клоноводством, а я допускаю, что вы выбиваете людей с одним аккаунтом (не все же вокруг Славновы). К примеру, у меня нет ни одного клона, играю по правилам, участвую в обсуждениях, тоже попал в призёры. А если допустить ,что я занял 21 место, и меня опередил не Славнов, а борец с ним Q-J-G? Вот про что я говорил, что это не методы борьбы. Сможете опровергнуть?
И почему нельзя резать правду -матку с одного акка, почему нельзя ответить человеку напрямую, как я вам до этого? Зачем меня загонять в игнор, как клоноводов, смысл?
И ещё. Почему вы свои наблюдения и предложения считаете важными для конкурса, а мои называете претензиями? Вроде бы ответил на ваши слова про клевету, ответьте и на мои вопросы. И не загоняйте людей в игнор, это просто смешно. Общайтесь с открытым забралом.
Извиняюсь за многАбукаф, так получилось...
Сразу же скажу, что мне жаль, что приходится общаться таким способом. Я ответил вам прямо, можно отследить на какой конкретно пост. Вы же загнали меня в игнор (не впервой, кстати). Теперь придётся копировать ваш коммент, да ещё отвечать на него.
Извиняюсь, что получится портянка ,но не я это затеял. Итак...
Q-J-G Вчера 16:08
ДЛЯ: Ангел неБесГрешен:
Начали за здравие, закончили за упокой, как обычно. Ваш комментарий в мой адрес это откровенная ложь, с некоторой долей цинизма. Зачем Вы пишите в мой адрес откровенную ложь, которую я легко могу опровергнуть, не надо своей ложью манипулировать сознанием тех, из-за которых я пытаюсь добиться корректировки правил в КП, чтобы клоновод не мог с помощью манипуляций побеждать в КП, а побеждали юзеры, которые играют честно.
Ваш комм. в мой адрес:
...МНЕ ТОЛЬКО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНЫ МЕТОДЫ.БОРОТЬСЯ С КЛОНОВОДАМИ, САМОМУ СОЗДАВАЯ КЛОНОВ....
Я борюсь с этим мерзким явлением так, как могу, в меру своих скромных возможностей! Я не поддерживаю свои комментарии своими же лайками, не пишу сам себе, отказываюсь от призов, которые разыгрываются... ВЫ НИЧЕГО ДЛЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТЕ, только постоянно предъявляете претензии администрации в КП. Я давным-давно заметил на чью мельницу вы льёте воду.....
А теперь по факту Вашего лживого комментария!!! Которым Вы пытаетесь настроить против меня участников Конкурса Прогнозов, из-за которых я и пытаюсь немного откорректировать условия Конкурса Прогнозов.
Ваш комм. в мой адрес:С ВАШИХ ЖЕ СЛОВ, 1-2 ВАШИХ КЛОНА РЕГУЛЯРНО ВХОДЯТ В ТОП-19 ПРИЗЁРОВ.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОМУ-ТО ИЗ ЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ НЕ ДОСТАНЕТСЯ ВИП.
НИЧЕГО ПРОТИВ ВАС КОНКРЕТНО НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ...
Я чётко и ясно написал несколько раз, что играл в КП два раза, используя три клона, против клоновода, который использует более сотни в одном розыгрыше. Что в первом случае моя цель-это лишить первого-второго места клоновода, так как он обнаглел до такой степени, что просто измывался над участниками КП...... Второй раз я играл в прошедшем конкурсе за апрель, где дважды вошёл в двадцатку призёров...где указал с какой целью играю. (играя с первого по последний день, разобраться во всём, чтобы выйти с конкретными предложениями к администрации) Как в первом, так и во втором случае, я не получаю разыгрываемые призы, не указываю адрес по которому отправляют призы. А ВИПы не достанутся не честным участникам, а Славнову, как призы от которых я отказываюсь.
А ТЕПЕРЬ, я жду скрин моего комментария, где я пишу, что 1-2 моих клона РЕГУЛЯРНО входят в топ-19 призёров!!! Я не дождусь такого скрина только потому, что я никогда такого не писал, потому, что такого никогда не было!!! Я обвиняю вас в наглой циничной лжи, опровергните, что это не так, указав, где, когда, я такое писал, чтобы участники КП могли убедиться, кто действительно борется за правду, кто мешает мне в этом, вбрасывая факты, которые не соответствуют действительности. И ЕЩЁ! Ваш комм. в мой адрес:
НИЧЕГО КОНКРЕТНО ПРОТИВ ВАС НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ.....
А МЕТОДЫ МИХАИЛА СЛАВНОВА ВАС НЕ ВОЗМУЩАЮТ????!!!!
Повторяю, давно заметил, на чью мельницу Вы льёте воду!!!
Пока не увижу скрина, которым вы подтвердите, что комм. в мой адрес не ложь, общаться с Вами не буду. Вы у меня в игноре вместе с клонами М.Славнова. Скрин выкладывайте в КП, я найду возможность его прочитать! Только ведь вряд ли дождусь!.
А теперь копия из вашего же комментария (на который я и отвечал).
Q-J-G 30.04.2020, 19:23
Возможное отсутствия игр-это исключительная ситуация, которая не имеет никакого отношения к Конкурсу прогнозов, которая временное явление. Нормальность ситуации заключается в том, что обладателям огромного количества клонов намного тяжелее выигрывать, когда участники разбиты на группы.Администрация на правильном пути, кому не нравятся изменения, так только тому, кому становится тяжелее выигрывать по новым правилам, а тяжелее всего в таком случае, клоноводам. Как я и говорил, я отказываюсь от призов, которые выиграл в количестве 2-х, играя тремя номерами (адрес не указываю, по которому высылают призы). как и в первый раз, когда играл тремя номерами, когда все три номера выиграли, два из их заняли первое-второе место, тогда у меня была цель сбросить с 1-2 места обладателя наибольшего количества клонов, понимая, что он проигрывает, он ушёл с дистанции, за неделю до конца месяца. Что он сделал в итоге, какие выводы.
Это ваш комментарий, и в нём говорится, что в первый месяц 3 из трёх ваших клонов выиграли призы. На следующий месяц 2 из трёх. Где здесь клевета от меня?
Теперь привожу выписку из правил КП: "На один адрес отправляется не более одного приза за один месяц конкурса (т.е. более одной только в том случае, если пользователь попал в призеры в разные месяцы)."
Это значит, что вы можете получить лишь одну футболку + ВИПы на остальных клонов.
Которые потом будут бороться с клонами другого клоновода. Вы видите в этом борьбу с клоноводством, а я допускаю, что вы выбиваете людей с одним аккаунтом (не все же вокруг Славновы). К примеру, у меня нет ни одного клона, играю по правилам, участвую в обсуждениях, тоже попал в призёры. А если допустить ,что я занял 21 место, и меня опередил не Славнов, а борец с ним Q-J-G? Вот про что я говорил, что это не методы борьбы. Сможете опровергнуть?
И почему нельзя резать правду -матку с одного акка, почему нельзя ответить человеку напрямую, как я вам до этого? Зачем меня загонять в игнор, как клоноводов, смысл?
И ещё. Почему вы свои наблюдения и предложения считаете важными для конкурса, а мои называете претензиями? Вроде бы ответил на ваши слова про клевету, ответьте и на мои вопросы. И не загоняйте людей в игнор, это просто смешно. Общайтесь с открытым забралом.
Извиняюсь за многАбукаф, так получилось...