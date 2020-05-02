Мор: «Раскулачить пару полковников – денег хватит на весь спорт»

Бывший защитник «Спартака» порассуждал на тему бюджетных денег в российском футболе.

Футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей? Серьёзно? В своё время так думали жители Калмыкии и ненавидели футболистов «Уралана» (они сами рассказывали). Не стало в Элисте команды, и бюджетники стали здорово жить? Может, лучше раскулачить пару полковников, и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье, но и вообще на весь спорт, медицину, образование и т.д. в России.