Мор: «Раскулачить пару полковников – денег хватит на весь спорт»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор порассуждал на тему бюджетных денег в российском футболе.
Футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей? Серьёзно? В своё время так думали жители Калмыкии и ненавидели футболистов «Уралана» (они сами рассказывали). Не стало в Элисте команды, и бюджетники стали здорово жить? Может, лучше раскулачить пару полковников, и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье, но и вообще на весь спорт, медицину, образование и т.д. в России.
Да и какая разница у какой области, региона бюджет? От ареста имущества кого либо бюджет той же Тамбовская губернии не увеличится ни на копейку и тем более подмосковного спорта, как думает Мор.
Это как территории наших регионов, областей мерить Франциями, Испаниями, Италиями и т.д.
Да и какая разница у какой области, региона бюджет? От ареста имущества кого либо бюджет той же Тамбовская губернии не увеличится ни на копейку и тем более подмосковного спорта, как думает Мор.
Это как территории наших регионов, областей мерить Франциями, Испаниями, Италиями и т.д.
Изъятая наличность Черкалина по сумме побила рекорд, ранее установленный при обысках у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко. При обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей.
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В принципе среднестистической годовой бюджет какой-нибудь области не превышает 10 млрд. руб., так что два года какая-нибудь Тамбовская губерния может прожить не работая.
А вы про футбол какой-то ...
Изъятая наличность Черкалина по сумме побила рекорд, ранее установленный при обысках у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко. При обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей.
============================================================
В принципе среднестистической годовой бюджет какой-нибудь области не превышает 10 млрд. руб., так что два года какая-нибудь Тамбовская губерния может прожить не работая.
А вы про футбол какой-то ...
Тогда надо начинать с Йобнуленного, иначе на месте одного жулика появиться еще десять.
Тогда надо начинать с Йобнуленного, иначе на месте одного жулика появиться еще десять.