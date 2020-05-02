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Мор: «Раскулачить пару полковников – денег хватит на весь спорт»

сегодня, 10:35

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор порассуждал на тему бюджетных денег в российском футболе.

Футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей? Серьёзно? В своё время так думали жители Калмыкии и ненавидели футболистов «Уралана» (они сами рассказывали). Не стало в Элисте команды, и бюджетники стали здорово жить? Может, лучше раскулачить пару полковников, и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье, но и вообще на весь спорт, медицину, образование и т.д. в России.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 12:20
сечиных всяких раскулачить и тд и будут деньги на всю страну
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:19
Нужен Ленин, чтобы раскулачить! А Ленина пока нет.
Zimka
Zimka ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 12:11
Бюджет Тамбовской области 40 млрд. рублей.
Zimka
Zimka
сегодня в 12:09
А если футболистов и других спортсменов потрясти чтобы зарплата была как у работника завода?
Байкал-38
Байкал-38 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 11:53
Ничего не попутал, может ты не мне хотел написать? Я в данном случае о футболе вообще ничего не говорил!
Да и какая разница у какой области, региона бюджет? От ареста имущества кого либо бюджет той же Тамбовская губернии не увеличится ни на копейку и тем более подмосковного спорта, как думает Мор.
Это как территории наших регионов, областей мерить Франциями, Испаниями, Италиями и т.д.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:50
Идея мне нравится
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:36, ред.
«В трех квартирах полковника ФСБ Черкалина обнаружили сумму, эквивалентную 12 млрд рублей», — сообщает агентство. Собеседник издания предполагает, что эти средства полковник получил за «общее покровительство от представителей коммерческих структур», в том числе от руководителей банков.

Изъятая наличность Черкалина по сумме побила рекорд, ранее установленный при обысках у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ, полковника Дмитрия Захарченко. При обысках в его квартире нашли около 8,5 млрд рублей.
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В принципе среднестистической годовой бюджет какой-нибудь области не превышает 10 млрд. руб., так что два года какая-нибудь Тамбовская губерния может прожить не работая.
А вы про футбол какой-то ...
Илья85
Илья85 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 11:28
Правто прав,только вот незадача,все у этих полканов и генералов в афшорах и на родственниках.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 11:21
То есть Гинер с Миллером нисколько не взяточники и не воры бюджетные ?
Тогда надо начинать с Йобнуленного, иначе на месте одного жулика появиться еще десять.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:12
Мор сам то понял, что сказал? Сразу видно, что далёк от реалий. Да можно хоть десять генералов раскулачить, всё равно всё так же и останется!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:03
Прав на все 200 ! Только вот раскулачивать некому ! Народец не тот ! Поколение мягкотелых и пофигистов выросло , у которого только жрачка на уме ! Так что ,сидим и нюхаем !
shlomo
shlomo
сегодня в 10:55
А че так мало всего пару...пусть олигархов кулачит...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:39
Ахахах! Камушек в адрес федуна.
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