«Зенит» опубликовал видео с призывом соблюдать самоизоляцию

Пресс-служба «Зенита» опубликовала ролик, в котором говорится о важности самоизоляции. Закадровый текст читает главный тренер команды Сергей Семак.
Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране. Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильнее. Мы точно это знаем, потому что в этом суть нашего дела. Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас – это все мы. И только вместе мы победим.
Ранее сообщалось, что «Зенит» организует доставку питания бездомным.
25.04.2020, 08:28
Как похорошел Зенит во время коронавируса !
☆☆☆☆☆
Этот т-щ уже не впервые пишет на общих ветках кощунственный троллинг о чуме 21 века. Уже обращали в этом теге внимание, вот он не остановился.
Не пора ли принять меры? Помнится, на "дореформенном" Соккере его банили тоже за чрезмерную "политоту".
25.04.2020, 08:28
Как похорошел Зенит во время коронавируса !
☆☆☆☆☆
Этот т-щ уже не впервые пишет на общих ветках кощунственный троллинг о чуме 21 века. Уже обращали в этом теге внимание, вот он не остановился.
Не пора ли принять меры? Помнится, на "дореформенном" Соккере его банили тоже за чрезмерную "политоту".