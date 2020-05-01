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«Зенит» опубликовал видео с призывом соблюдать самоизоляцию

сегодня, 00:32

Пресс-служба «Зенита» опубликовала ролик, в котором говорится о важности самоизоляции. Закадровый текст читает главный тренер команды Сергей Семак.

Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране. Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильнее. Мы точно это знаем, потому что в этом суть нашего дела. Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас – это все мы. И только вместе мы победим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Ранее сообщалось, что «Зенит» организует доставку питания бездомным. 

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Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 01:03
ildar_3871

25.04.2020, 08:28

Как похорошел Зенит во время коронавируса !

☆☆☆☆☆
Этот т-щ уже не впервые пишет на общих ветках кощунственный троллинг о чуме 21 века. Уже обращали в этом теге внимание, вот он не остановился.

Не пора ли принять меры? Помнится, на "дореформенном" Соккере его банили тоже за чрезмерную "политоту".
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сегодня в 00:40
Хорошое видео своевременное.
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