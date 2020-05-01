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Вьери: «Я постоянно просил двух-трех женщин провести со мной время»

вчера, 22:17

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери рассказал об интимных подробностях своей личной жизни.

Я был героем многих историй с женщинами. Скажу вам честно, мало из них являются выдумкой, почти все, что я прочитал в газетах — правда. У многих девушек, которых вы видите в кино и на ТВ, было кое-что с «Бомбардировщиком» [прозвище Вьери].

Когда мне исполнилось 18 лет, у меня было очень мало дней без секса. Я постоянно просил одну, двух или даже трёх женщин провести со мной время. Мы просто закрывались в каком-то месте, и я делал то, что должен делать «Бомбардировщик».

По-настоящему я любил только Элизабетту Каналис [итальянская модель, ведущая, актриса]. Она была единственной настоящей любовью в моей жизни. Единственной, которая заслуживает, чтобы о ней сказать.

Ранее Вьери рассказал, что он гулял каждую ночь, когда выступал за мадридский «Атлетико».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 00:14
Ну силен, чё тут скажешь.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:55
Бомбардировщик? Я думал его называли бизон. А так правильно в 18 лет он делал))))
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:28
Не только у тебя. ....
DEIVID 2
DEIVID 2
вчера в 23:23
Ого, он за Реал играл!!! Вот это поворот!!! Я не знал.
VIPded
VIPded
вчера в 23:05
Мемуары цюцюнькового злодия?)))
BarSlona
BarSlona
вчера в 23:00
Красава, а ктото пропускает в зад в марокко))
4RT
4RT ответ чемпионство с душком (раскрыть)
вчера в 22:50
Из штопора не вышел
orlovcar
orlovcar
вчера в 22:50
проститут)) в лучшем смысле этого слова)))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 22:44
Что-то он об этом говорит в прошедшем времени. Щас все у бомбардировщика снаряды кончились?
zsb1961
zsb1961
вчера в 22:37
Брал оптом! На опт скидки!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:22
наверное готовит мемуары))
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