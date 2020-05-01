Вьери: «Я постоянно просил двух-трех женщин провести со мной время»

Экс-нападающий сборной Италии рассказал об интимных подробностях своей личной жизни.

Я был героем многих историй с женщинами. Скажу вам честно, мало из них являются выдумкой, почти все, что я прочитал в газетах — правда. У многих девушек, которых вы видите в кино и на ТВ, было кое-что с «Бомбардировщиком» [прозвище Вьери].

Когда мне исполнилось 18 лет, у меня было очень мало дней без секса. Я постоянно просил одну, двух или даже трёх женщин провести со мной время. Мы просто закрывались в каком-то месте, и я делал то, что должен делать «Бомбардировщик».

По-настоящему я любил только Элизабетту Каналис [итальянская модель, ведущая, актриса]. Она была единственной настоящей любовью в моей жизни. Единственной, которая заслуживает, чтобы о ней сказать.