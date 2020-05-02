Свет в конце тоннеля для Испании

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вчера, 23:44

Пока о европейском футболе новости поступают не слишком обнадеживающие. Чемпионаты закрываются, просвета не видно. «Соккер.ру» — о стране, куда футбол может вернуться.

Правительства европейских стран настроены на долгую борьбу с пандемией коронавируса, поэтому принимают жесткие ограничительные меры. Власти Бельгии, Нидерландов и Франции прекратили всяческие колебания для руководства своих лиг, четко дав понять, что нужно сворачивать лавочку до осени и не гадать о том, когда бы возобновить турниры. Получив такую отмашку, национальные лиги чемпионаты досрочно завершили.

Кто-то вследствие этого столкнулся с необычными юридическими казусами, абсолютно все – с финансовыми трудностями, которые еще дадут о себе знать в будущем. Но руководители лиг руки умыли: их чиновничьим делом было выполнить указ властей, а потом можно просто кивать на них. Так что и в других странах взоры обратились именно на позицию государственной власти по отношению к профессиональному спорту в нынешних тяжелых условиях. Тем любопытнее было узнать, что думают об этом в наиболее пострадавших странах: в Италии и Испании.

Испанский премьер-министр Педро Санчес рассказал о том, что план Федерации футбола Испании, о котором мы рассказывали ранее, будет принят. Тут надо отметить активную позицию федерации и лиги. Они не стали дожидаться, когда правительство все решит за них. Можно себе представить, что у кабинета министров есть гораздо более важные темы и проблемы. Да и представление о том, что лучше для лиги и футбольного сообщества, у правительства явно меньшее, чем у тех, кто занимается этим профессионально.

Поэтому тут нужно поставить плюс испанским федерации и лиге, которые сами проявили инициативу и предложили министерству спорта и правительству свой протокол по выходу из кризиса с соблюдением баланса между общественной безопасностью и интересами клубов. В той же Франции вообще никак не шевелились, просто ожидая, что и как скажут сверху. А французскому правительству с посторонней головной болью проще всего было отмахнуться от футбола и закрыть вообще все, не особо вникая в суть вопроса.

Потому что максимум обратной связи исходило из истерических споров и переписок в СМИ президентов клубов Лиги 1. Лига просто молчала, она даже функцию проведения переговоров с телекомпаниями передала инициативной группе президентов клубов. Как следствие – лига потеряла выплаты. Но вернемся к испанцам, которые пока начали лучше: с инициативы лиги. В общем виде протокол таков:

Нулевой этап: Базовая подготовка для профессиональных спортсменов;

Первый этап: Тренировки и открытие клубных баз;

Второй этап: Авторизация мероприятий на свежем воздухе, где задействовано не более 400 человек;

Третий этап: Возвращение к футболу.

Правительство оценило предложение, и премьер-министр подтвердил, что нулевая фаза в виде индивидуальных тренировок может начаться уже 4 мая, хотя потом поняли, что необходимо успеть проверить всех игроков на коронавирус, так что отложили на несколько дней – до 7 мая. А групповые тренировки должны быть разрешены уже 11 мая. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что в июне начнутся матчи. В частности, он обозначил дату 28 июня как крайний срок, к которому игры необходимо возобновить, чтобы протокол сработал. Иначе попытки будут бессмысленными.

Премьер-министр Педро Санчес заявил:

Мы надеемся, что лиги и федерации скоро примут решение. Мы уже начали разрешать индивидуальные тренировки в командных видах спорта. Надеемся, что возвращение спорта состоится как можно раньше. Но боюсь, что все мы сначала увидим спорт по телевизору, а не на стадионах.

Впрочем, в любом случае возвращение игр должно состояться только при полной уверенности в безопасности команд. В этой связи чуть ранее министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья высказался достаточно пессимистично:

Я не могу сказать вам сегодня, вернется ли футбол до лета. Это было бы безответственно с моей стороны. Мы следим за эпидемиологической обстановкой. Решения принимаются.

Опять же, у Илья больше других вопросов в голове. А вот мнение президента ассоциации клубных врачей Испании Рафаэля Рамоса, озвученное им в в интервью El Pais, тут интереснее:

Матчи, какими мы их знаем и, возможно, хотим видеть, не будут прежними. После возобновления игр футболистам придется избегать контактной борьбы, по сути, играть в другой футбол. Будет ли риск заражения при прикосновении к мячу? Не должно быть, поскольку весь используемый инвентарь будет дезинфицироваться, включая газон: до матча, в перерыве и после игры. Трудно будет поймать инфекцию на мяче, особенно дезинфицированном. Все изменится и в самой игре. Например, при розыгрыше угловых игроки не смогут так плотно бороться, а объятия после голов будут недопустимы.

Мысли довольно интересные, особенно про отсутствие контактов при розыгрыше угловых и штрафных. Представьте себе, как это может выглядеть. Как минимум забавно и трудновыполнимо.

Итак, на следующей неделе футболистов и членов клубов начнут массово тестировать, чтобы приступить к реализации протокола. Допустим, на этой стадии зараженных можно поместить в карантин и войти в протокол только с «чистыми» участниками. Однако у всех сотрудников клубов и игроков есть родственники, близкие, друзья, контакты с которыми неизбежны. Следовательно, риск заражения сохраняется. И если вдруг уже когда все игры возобновятся, у кого-то обнаружат снова коронавирус, это опять приведет к остановке всех матчей? Потому что ведь придется помещать на карантин как минимум команду, а то и другие – с кем команда заразившегося играла. Возможно, положение облегчат некие экспресс-тесты, но их точность оставляет вопросы. В общем, сомнений и нюансов много. Но в Испании все же решили попытаться, побороться. Посмотрим, что из этого выйдет.