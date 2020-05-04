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Хоккеист «Спартака» Широков: «Футбол без зрителей — это абсурд»

сегодня, 20:12

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Сергей Широков порассуждал о том, что чемпионат России по футболу, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может быть доигран без зрителей.

Футбол без зрителей — это абсурд. Играть без болельщиков — это немного не по себе. Когда тебя поддерживают трибуны, то морально легче играть. Переход в «Спартак»? Фамилия обязывает, Роман Широков показал, что все возможно. В «Краснодаре» же нет хоккейного клуба. Не буду углубляться в детали своего перехода в стан красно-белых, клубы между собой быстро договорились о деталях сделки. У нас сейчас межсезонье, привычное время для межсезонья, так что мы тут в более выигрышной ситуации, чем футболисты.

Ранее мыслями на эту же тему поделился однофамилец Сергея — бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:26
Правильно футбол без зрителя не приемлим.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 20:25
А игроки без игр - это не абсурд?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:16
Здоровье зрителей важнее
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:13
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