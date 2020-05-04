Врач «Арсенала» Т: «Если начнём сразу, без мини-сборов, то есть риск травм»

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о проблемах, которые могут возникнуть при возможном возобновлении чемпионата России.

Есть ли какая-то точка невозврата для психики футболистов, после прохождения которой они сломаются? Думаю, нет. Вряд ли кто-то сломается. Спортсмен – это почти всегда сильная личность, их очень трудно сломать. Когда чемпионат возобновится, да даже когда начнутся тренировки, у футболистов возникнет психоэмоциональный всплеск положительных эмоций от того, что они наконец вернулись к любимому делу и увидели своих ребят. И любая депрессия сразу же пройдет.

В физическом плане привести себя в форму будет сложнее. Несмотря на выработанную годами мышечную память, футболистам потребуется минимум две-три недели, чтобы привести себя в порядок. Если стартанем сразу, без мини-сборов, то есть риск мышечных травм. Но тем не менее это их хлеб. Думаю, если завтра скажут, что карантин снимают, то ребята скажут: «Давайте сразу послезавтра играть». Даже без зрителей. Ну потому что соскучились, это понятно.