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Врач «Арсенала» Т: «Если начнём сразу, без мини-сборов, то есть риск травм»

сегодня, 18:38

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о проблемах, которые могут возникнуть при возможном возобновлении чемпионата России.

Есть ли какая-то точка невозврата для психики футболистов, после прохождения которой они сломаются? Думаю, нет. Вряд ли кто-то сломается. Спортсмен – это почти всегда сильная личность, их очень трудно сломать. Когда чемпионат возобновится, да даже когда начнутся тренировки, у футболистов возникнет психоэмоциональный всплеск положительных эмоций от того, что они наконец вернулись к любимому делу и увидели своих ребят. И любая депрессия сразу же пройдет.

В физическом плане привести себя в форму будет сложнее. Несмотря на выработанную годами мышечную память, футболистам потребуется минимум две-три недели, чтобы привести себя в порядок. Если стартанем сразу, без мини-сборов, то есть риск мышечных травм. Но тем не менее это их хлеб. Думаю, если завтра скажут, что карантин снимают, то ребята скажут: «Давайте сразу послезавтра играть». Даже без зрителей. Ну потому что соскучились, это понятно.

Недавно «Арсенал» выступил за фиксацию таблицы по итогам первого круга. =

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 18:42
для этого и есть специалисты по восстановлению
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:39, ред.
Лишний вес надавит на кости и трындец.
Izmar
Izmar
сегодня в 18:38
Остается пожелать удачи.
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