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«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

вчера, 22:46

По информации Globo Esporte, московский «Локомотив» рассматривает вариант с приобретением форварда «Фламенго» Линкольна Корреа.

Источник сообщает, что «Локо» уже обозначил свой интерес представителям 19-летнего игрока и в ближайшее время сделает официальное предложение.

Отмечается, что Корреа потерял место в основном составе команды и руководство «Фламенго» готово отпустить игрока.

В нынешнем сезоне Линкольн сыграл в 11 матчах чемпионата Бразилии, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Сумма отступных за него составляет 45 миллионов евро.

Также, по слухам, «Локо» намерен подписать защитника ПАОКа Яннулиса.

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Spakov
Spakov
сегодня в 00:12
Красивая сказка.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:55
Откуда такое бабло у Локо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:47
время покажет что - почём...
Faustello
Faustello ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Вот почему Шпалыча убирают, он если узнает сумму отступных, может сердце прихватить
particular
particular
вчера в 23:10
Для Локо по форварду хотелка, однозначно, своевременная..:)
Но 45 лямов, пожалуй, перебор... За 45 не отпускают, а впаривают..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:49
Своих надо ростить...
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