«Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго»

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вчера, 22:46

По информации Globo Esporte, московский «Локомотив» рассматривает вариант с приобретением форварда «Фламенго» Линкольна Корреа.

Источник сообщает, что «Локо» уже обозначил свой интерес представителям 19-летнего игрока и в ближайшее время сделает официальное предложение.

Отмечается, что Корреа потерял место в основном составе команды и руководство «Фламенго» готово отпустить игрока.

В нынешнем сезоне Линкольн сыграл в 11 матчах чемпионата Бразилии, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Сумма отступных за него составляет 45 миллионов евро.

Также, по слухам, «Локо» намерен подписать защитника ПАОКа Яннулиса.