Миранчуки рвутся за границу

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сегодня, 15:55

Хотят поиграть в топ-5 – «Соккер.ру» говорит о планах российских футбольных братьев.

Не то чтобы шансы близнецов заиграть в топ-5 в следующем сезоне казались высокими – не переросли уровень РПЛ , чтобы выстроилась очередь, но об интересе к футболистам, в первую очередь, к Алексею, заявляют также иностранные источники, не только российские.

Что же дальше? Алексей и Антон не нужны «Зениту» прямо сейчас, когда есть Малком и Дриусси, а в атаке в основе Дзюба и Азмун. Возможно, Алексей пригодился бы Семаку на случай летнего отъезда Сердара: тогда Артем уйдет в атаку, а поддерживать его из глубины может именно игрок без одной четкой позиции, как брат Алексей.

Однако если уходить из «Локомотива», с которыми Миранчуки обыгрывали «Зенит», в команду, что не может выйти из группы Лиги чемпионов без «Ювентуса» и «Атлетико», то нужно сразу ставить крест на серьезной европейской карьере. Из Санкт-Петербурга окно в Европу прорубали, но давно этого не делали именно россияне.

Если Дзюба обвиняет агентов, что не смогли перевезти его в АПЛ , то Миранчуки намного моложе, оба смотрят на лиги, где интенсивность ниже. Два форварда, которые не отличаются выносливостью и скоростными качествами, могут закрепиться и получить игровую практику в Серии А или Ла Лиге, где Смолов не кажется медлительным.

Говорили, что зимой «Милан» предлагал «Локомотиву» 18 млн евро за Алексея Миранчука – примерную стоимость знаем. А поскольку его контракт с московским клубом рассчитан всего до лета следующего года, то цена и не может быть высоченной. У Антона срок соглашения такой же, хотя вели переговоры о продлении, так что реальных преград на пути к отъезду нет. Важно лишь выбрать команды, где братья нужны на поле.

«Милан»

Проблема «россонери» — там нет вертикали власти, как была при Галлиани и Берлускони. Клуб лихорадит, тренера то увольняют, то уже хотят оставить. Состав то чистят от тех, кому надоело в «Милане» — Ибрагимович может уехать, то планируют совершить ряд сделок, чтобы поднять команду выше в таблице. Кризис скажется. Владеет клубом контора, которая специализируется на перепродаже угробленных предприятий. Бобана уволили, Мальдини пока не вернул «Милан» на вершину.

Если не Антон, то Алексей Миранчук может усилить нынешний состав «россонери», поскольку речь о середняке Серии А. Турнир этот позволяет футболистам из московских клубов выступать ярко – Пашалич постоянно получает практику в «Аталанте», хотя в «Спартаке» явно не был лучшим. Но у Гасперини на поле порядок, а у Пиоли – бардак. Впрочем, если Алексею Миранчуку суждено попасть в одну команду с Ибрагимовичем, то без ассистов не останется. «Милану» нужны герои, это не худший вариант для зарубежного старта.

«Севилья»

Говорят, что братья сильнее мечтают о Ла Лиге, чем о Серии А. Тогда «Севилья» — команда из Лиги чемпионов, не является худшим выбором. Директор Мончи знает, что среди восточных европейцев есть талантливые футболисты, и хотя помнит, что ни Кержаков, ни Коноплянка не радовали фанатов андалусийцев стабильностью, оба в составе этого клуба брали кубок УЕФА . Если любой из Миранчуков попадает в команду, то имеет шанс сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, что здорово.

А если говорим о потенциальных конкурентах, то среди них не только Хесус Навас – чемпион мира закрывал всю бровку, стал латералем, как Окампос, бывший игрок «Монако». Лукас в этом сезоне хорош, но никогда не был стабильным. Впрочем, «Севилья» не из тех команд, что покупает игроков просто так. Вряд ли впишут любого из Миранчуков в список первоочередных целей. Команда достаточно высокого уровня, чтобы там не заиграл Промес. Юлен Лопетеги после провала в «Реале» нашел клуб, где может показать себя. Миранчукам будет сложно заиграть в «Севилье».

«Рома»

Римский клуб продают – американец Паллотта хочет купить команду в Англии, а «Рому» отдаст, поскольку рассорился с местными властями в попытке построить новый стадион. Команде нашли нового владельца – Дэн Фридкин из Хьюстона публично заявлял, что покупает «Рому», поскольку верит, что «волки» могут завоевывать трофеи. Но разговоры вели до пандемии, а сейчас непонятно, каким будет финансирование «волков», смогут ли вложить деньги в клуб, включая кого-нибудь из братьев Миранчуков?

Впрочем, если говорить о футбольной части, то важно отметить, что «Рому» тренирует Фонсека. Португалец знаком с Миранчуками, ведь работал в «Шахтере», поглядывал на чемпионат России. Его работа со славянскими игроками точно не пугает, дома жена — украинка. Да и ассистенты нужны, ведь у Коларова столько же голевых передач, как у Мхитаряна в Серии А, а Пеллегрини не может сыграть за всех. С другой стороны, у «Ромы» полно футболистов. Алексею Миранчуку нужно оказаться намного стабильнее, чем Юндер или Мхитарян. Задача непростая, как и стать любимчиком в команде, где из лазарета выйдет Дзаньоло.

Миранчуки – футболисты уровня топ-5?

Зависит от названия клуба, с которым их ассоциировать. Агент Гурцкая уверен, что Миранчуки и близко по таланту не стоят рядом с Кокориным. Но даже если он прав, что Александру дала его одаренность? Форвард «Сочи» играл на высоком европейском уровне за всю карьеру от силы полгода, а братья молодые, не хотят торчать дома, не спешили в «Зенит», хотя могли там оказаться.

Важен настрой, а он в случае с игроками «Локомотива» есть. Если Миранчуки будут думать о футболе, то реализуются и заиграют в Европе. Понятно, что в «Ювентусе» ни одному, ни второму делать нечего. Но возьмите даже «Хетафе». Если испанский сезон продолжается, если сенсация сезона финиширует на четвертом месте, то разве команде не нужен парень, что может достойно сыграть против «Ювентуса»?

Найти себе в топ-5 эдакую «Аталанту» — не худший вариант для начала зарубежной карьеры. Например, правый вингер «Хетафе» Хасон, арендованный у «Валенсии», является с 1 голом и 4 ассистами за сезон футболистом, который не остановит любого из Миранчуков по пути в основу. Понятно, что правилом хорошего тона среди агентов является информация о клиенте со стороны минимум «Ювентуса», но лучше пусть уедут туда, где нужны и заиграют.

Поставят задачу, убедят «Локомотив» не завышать стоимость сделок – можно пригрозить, что иначе через сезон уедут бесплатно, и грамотно выберут зарубежный клуб – увидим минимум Алексея в топ-5. Конечно, не в гранде, но интересный проект в Испании или Италии найти можно. В том же «Наполи» Кальехон не показывает ничего невероятного в тридцать три года, один из Миранчуков мог бы заиграть в команде Гаттузо.

Варианты будут, но все зависит от моральной и физической готовности. Братьям нужно стать на удивление собранными, стабильными и думающими строго о футболе, чтобы осуществить мечту о достойной игре в топ-5.