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Посол РФ в Болгарии о Давыдове: «Вывозных рейсов из Болгарии пока нет»

вчера, 23:48

Посол РФ в Болгарии Анатолий Макаров дал комментарии о ситуации с бывшим форвардом московского «Спартака» Денисом Давыдовым, который не может вернуться в Россию.

К сожалению, вывозных рейсов из Болгарии пока нет, полет в Москву 2 мая – это частный коммерческий рейс, организованный болгарской компанией Bulgaria Air. Он летит в Москву пустым, так как российский аэропорт ограничил прием пассажиров из-за рубежа до 500, и на данный момент его возможности исчерпаны.

Макаров отметил, что в посольство не поступало никаких обращений со стороны Давыдова. В то же время в консульском отделе посольства России в Болгарии уточнили, что свое желание вылететь из Болгарии в Россию подтвердили около 200 человек.

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beefs
beefs
вчера в 23:55
бюрократические крючкотворы в действии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:50
Не повезло парнише.
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