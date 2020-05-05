Сезар назвал лучших представителей вратарского цеха

Экс-голкипер «Интера» назвал главных представителей вратарского цеха на данный момент.

Мне очень нравится Облак из «Атлетико», Навас из ПСЖ , который делает очень много важных вещей на поле, хотя его недооценивают. Буффон уже в возрасте, допустим, он уже пенсионер, но он определенно является примером для всех остальных вратарей.

Я не могу не сказать о Хандановиче, который уже много лет выступает за «Интер». Он очень силен, хотя за границей о нем говорят мало, но это потому, что «Интер» почти не выступал в Лиге чемпионов. Но он определенно входит в пятерку сильнейших.