Сезар назвал лучших представителей вратарского цеха

Экс-голкипер «Интера» Жулио Сезар назвал главных представителей вратарского цеха на данный момент.
Мне очень нравится Облак из «Атлетико», Навас из ПСЖ, который делает очень много важных вещей на поле, хотя его недооценивают. Буффон уже в возрасте, допустим, он уже пенсионер, но он определенно является примером для всех остальных вратарей.
Я не могу не сказать о Хандановиче, который уже много лет выступает за «Интер». Он очень силен, хотя за границей о нем говорят мало, но это потому, что «Интер» почти не выступал в Лиге чемпионов. Но он определенно входит в пятерку сильнейших.