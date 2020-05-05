ГлавнаяНовости

Сезар назвал лучших представителей вратарского цеха

сегодня, 10:03

Экс-голкипер «Интера» Жулио Сезар назвал главных представителей вратарского цеха на данный момент. 

Мне очень нравится Облак из «Атлетико», Навас из ПСЖ, который делает очень много важных вещей на поле, хотя его недооценивают. Буффон уже в возрасте, допустим, он уже пенсионер, но он определенно является примером для всех остальных вратарей. 

Я не могу не сказать о Хандановиче, который уже много лет выступает за «Интер». Он очень силен, хотя за границей о нем говорят мало, но это потому, что «Интер» почти не выступал в Лиге чемпионов. Но он определенно входит в пятерку сильнейших.

Все новости
Уинкс: «Матчи без зрителей — это странно»
Сегодня, 11:01 Комментарии0
Вьери: «Холанд обладает фантастическим талантом»
Сегодня, 10:54 Комментарии0
Алькантара: «Трудно сказать, что меня ждет в будущем»
Сегодня, 10:44 Комментарии0
Стам: «Месси заслужил „Золотой мяч“»
Сегодня, 10:38 Комментарии2
Гранквист: «Пять лет в „Краснодаре“ — вершина моей футбольной карьеры»
Сегодня, 10:35 Комментарии6
Фернандо Батиста: «Гаич похож на Левандовски и Мартина Палермо»
Сегодня, 10:20 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:34
Есть ещё Тер Штеген.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:13
Все таки Буффонище лучший...пусть даже и пенсионер
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100