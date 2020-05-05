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Мойес: «Подписал бы Гилмора завтра же, если бы мог»

сегодня, 09:47

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес в интервью BBC поделился мнением о полузащитнике «Челси» Билли Гилморе. В частности, Мойес в шутку заявил, что мог бы обменять хавбека «молотобойцев» Деклана Райса на Гилмора.

Игрок, которого я подписал бы завтра же, если бы мог, — это Билли Гилмор после его первых выступлений за «Челси». Он выглядел, как опытный профессионал, как тот, у кого есть голод, и кто любит игру. Я смеялся, потому что мне постоянно говорили, что «Челси» хочет Деклана Райса. Так что я подумал: «Хорошо, я могу решить, что хочу Билли Гилмора, и посмотрю, что из этого выйдет».  

Отметим, ранее стало известно, что Гилмором интересуется «Манчестер Сити»

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