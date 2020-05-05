Мойес: «Подписал бы Гилмора завтра же, если бы мог»

Главный тренер «Вест Хэма» в интервью BBC поделился мнением о полузащитнике «Челси» . В частности, Мойес в шутку заявил, что мог бы обменять хавбека «молотобойцев» Деклана Райса на Гилмора.

Игрок, которого я подписал бы завтра же, если бы мог, — это Билли Гилмор после его первых выступлений за «Челси». Он выглядел, как опытный профессионал, как тот, у кого есть голод, и кто любит игру. Я смеялся, потому что мне постоянно говорили, что «Челси» хочет Деклана Райса. Так что я подумал: «Хорошо, я могу решить, что хочу Билли Гилмора, и посмотрю, что из этого выйдет».