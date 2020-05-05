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«Лацио» хочет продлить контракт с Иммобиле и сделать его капитаном

сегодня, 16:19

«Лацио» хочет продлить контракт с форвардом Чиро Иммобиле.

Контракт итальянского нападающего рассчитан еще на три года, однако руководство римского клуба уже сейчас работает над заключением новой сделки.

Как сообщается, новое соглашение будет действовать до лета 2025 года. Кроме того, руководство клуба хочет сделать Иммобиле капитаном, чтобы наверняка удержать одного из своих лидеров в составе команды. Нынешним капитаном «Лацио» является Сенад Лулич.

Ранее Иммобиле высказался о возобновлении сезона.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 16:46
Верное решение
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:40
Логичное решение
drug01
drug01
сегодня в 16:30
Желание хорошее удачи!
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 16:28
.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:24
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:20
Правильное желание...
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