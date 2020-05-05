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Мбаппе назвал условие, при котором продлит контракт с ПСЖ

сегодня, 11:45

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе продлит контракт с французским клубом лишь при одном условии.

Как сообщается, Мбаппе будет согласен на продление соглашения, если в его новом контракте будет прописана сумма отступных для перехода в мадридский «Реал» (или другой клуб).

Клаусула в новом соглашении 21-летнего француза, как ожидается, будет равна 222 млн евро. Именно эту сумму парижский клуб заплатил за переход Неймара из «Барселоны» и, возможно, хотел бы заработать столько же на трансфере Мбаппе, если игрок решит покинуть ПСЖ.

Однако «Реал» предпочел бы, чтобы Мбаппе отказался от продления соглашения с парижанами. Тогда мадридский клуб смог бы подписать француза летом 2021 года, когда у него оставался бы год по контракту. Именно в результате такой стратегии Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси», когда его контракт с лондонским клубом истекал всего через год.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:26
Как гласит поговорка: «с кем поведешься, от того и наберешься».
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:15
Вам сейчас впору думать,будет-ли футбол вообще.
particular
particular
сегодня в 12:08
Французик ставит условия парижанам, а сам уже думает о Мадриде... Перекати поле с большими амбициями и немаленькими запросами...
ДСА
ДСА
сегодня в 12:05
Непонятно чего хочет Мбаппе.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:04
Значит не продлит.
drug01
drug01
сегодня в 11:47
Согласен с ним!
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