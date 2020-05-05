Мбаппе назвал условие, при котором продлит контракт с ПСЖ

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сегодня, 11:45

Звездный форвард ПСЖ продлит контракт с французским клубом лишь при одном условии.

Как сообщается, Мбаппе будет согласен на продление соглашения, если в его новом контракте будет прописана сумма отступных для перехода в мадридский «Реал» (или другой клуб).

Клаусула в новом соглашении 21-летнего француза, как ожидается, будет равна 222 млн евро. Именно эту сумму парижский клуб заплатил за переход Неймара из «Барселоны» и, возможно, хотел бы заработать столько же на трансфере Мбаппе, если игрок решит покинуть ПСЖ .

Однако «Реал» предпочел бы, чтобы Мбаппе отказался от продления соглашения с парижанами. Тогда мадридский клуб смог бы подписать француза летом 2021 года, когда у него оставался бы год по контракту. Именно в результате такой стратегии перешел в «Реал» из «Челси», когда его контракт с лондонским клубом истекал всего через год.