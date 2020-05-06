Лэмпти: «Партей и „Арсенал“? Неверное решение может уничтожить карьеру»

Экс-игрок сборной Ганы Нии Лэмпти поделился мнением о возможном переходе своего соотечественника, полузащитника «Атлетико» в лондонский «Арсенал».

Страна и чемпионат, которые он для себя выберет, определят его будущее. Я бы посоветовал ему остаться в Испании, а не уезжать в Англию или Италию.

В зависимости от стиля игры он может менять команды внутри Испании или перебраться в другой клуб, вместо того, чтобы фокусироваться на финансовом аспекте и покидать страну. Это решение может оказаться самоубийственным.

Иногда, принятие неверного решения может разрушить твою карьеру. Мой переезд в Англию оказался неверным решением.