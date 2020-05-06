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Гершкович: «Необходимо ввести налог на иностранных тренеров»

сегодня, 19:54

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал возможное назначение бывшего наставника «Партизана» Марко Николича на пост главного тренера «Локомотива»:

Есть предложения ввести лимит на качественных тренеров? В свое время была полемика, когда был введен налог на иностранных специалистов. Логика такая – если клуб приглашает выдающегося специалиста, то это большой контракт. И передать мизерный налог не составит труда, а деньги бы пошли на развитие молодых тренерских талантов. Кстати, все деньги тогда на это и шли! Вспомните, какая была череда иностранных тренеров, которые ничего из себя не представляют. А как только ввели налог, клубы из второй части таблицы задумались, стоит ли платить по десять миллионов рублей за непонятного тренера.

Если к нам приезжает топовые тренеры – это благо. Спаллетти, Хиддинк. А какой Николич топовый тренер?! Непонятно, как такой тренер вообще может возглавить «Локомотив». Я был бы двумя руками за то, чтобы ввели налог на иностранных специалистов. Есть же налог на ввоз импортных машин. Это защита рынка труда. Никто не против, если приедет Анчелотти или кто-то такого же уровня. Но пусть платят за него налог.

Я не видел, чтобы хоть какой-то человек, близкий к футболу, написал, что не продлить контракт с Сёминым – это здравая идея. Семин не только достояние «Локомотива», но и всего нашего тренерского цеха.

Напомним, что при поддержке Гершковича с 2013 по 2015 год клубы платили налог 5 млн рублей за назначение иностранного тренера.

Ранее такую же идею предложил футбольный телекомментатор Георгий Черданцев

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:46
Вопрос к г-ну Гершковичу: кто из РФС будет определять, тренер какой квалификации хочет приехать к нам и тренировать условные " Локомотив " или "КС"? Какие критерии при этом будут использоваться? Тот же Божович - топ-тренер или нет ? И как он отреагирует на тот факт, что РФС "при поддержке Гершковича" решит, что Божович тренер не топ-уровня, следовательно платить за него налог не обязательно. Предполагаю, пошлет тогда всех на три буквы и будет абсолютно прав. Или этот вопрос будет решаться путем голосования ? На мой взгляд - дур.дом. Второе: никто не подскажет мне, почему такой налог просуществовал три года, с 2013 по 2015 гг, а затем был отменен ? Было бы интересно узнать.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:45
Нужно ввести налог на бездарный клуб, который позорит РПЛ. За 16 лет федун бы тогда разорился
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 20:11
Тяжело нынче быть председателем общественной организации... Мытарей можно натравить и на местных бездарей, нуаче
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:04
То что Николич тупо берётся в пику Палычу, это ежу понятно...
Свинолет
Свинолет
сегодня в 20:00
Теперь осталось определить "Качественных тренеров"
vdc24k8qq53c
vdc24k8qq53c
сегодня в 19:54
Это уже лишние нововведение будет.
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