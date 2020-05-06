Гершкович: «Необходимо ввести налог на иностранных тренеров»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал возможное назначение бывшего наставника «Партизана» на пост главного тренера «Локомотива»:

Есть предложения ввести лимит на качественных тренеров? В свое время была полемика, когда был введен налог на иностранных специалистов. Логика такая – если клуб приглашает выдающегося специалиста, то это большой контракт. И передать мизерный налог не составит труда, а деньги бы пошли на развитие молодых тренерских талантов. Кстати, все деньги тогда на это и шли! Вспомните, какая была череда иностранных тренеров, которые ничего из себя не представляют. А как только ввели налог, клубы из второй части таблицы задумались, стоит ли платить по десять миллионов рублей за непонятного тренера.

Если к нам приезжает топовые тренеры – это благо. Спаллетти, Хиддинк. А какой Николич топовый тренер?! Непонятно, как такой тренер вообще может возглавить «Локомотив». Я был бы двумя руками за то, чтобы ввели налог на иностранных специалистов. Есть же налог на ввоз импортных машин. Это защита рынка труда. Никто не против, если приедет Анчелотти или кто-то такого же уровня. Но пусть платят за него налог.

Я не видел, чтобы хоть какой-то человек, близкий к футболу, написал, что не продлить контракт с Сёминым – это здравая идея. Семин не только достояние «Локомотива», но и всего нашего тренерского цеха.