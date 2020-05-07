Бывший врач «Спартака» Лю объяснил, почему в России нет спада коронавируса

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен объяснил, почему в России тяжелая ситуация с коронавирусом, а также рассказал, благодаря чему Китай быстро победил пандемию:
Что думаю о короновирусе? Это серьезная болезнь. В Москве уже по 11 тысяч в день выявляют. Все очень серьезно. Неизвестно, когда настанет спад заражений. Почему в Китае так быстро остановили эпидемию? Политические решения были другими. Китай — страна коммунистическая. Там сказали всем надевать маски и на улицу не ходить — и все послушали. Некоторые города полностью закрыли, никто не приезжал, не уезжал. А Россия — страна демократическая, тут такое невозможно, здесь люди могут выразить несогласие. В Китае сверху сказали, и все подчиняются. по-другому там просто не бывает.
В Италии и Испании тоже демократия, свобода, поэтому столько заболевших, и так долго продолжается. В Китае в январе все началось — сразу закрыли авиасообщения и границы. А европейские страны, США дотянули до марта, и сейчас все идет хуже, чем в Китае.
В марте Лю Хуншен говорил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят.