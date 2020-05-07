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Бывший врач «Спартака» Лю объяснил, почему в России нет спада коронавируса

сегодня, 19:33

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен объяснил, почему в России тяжелая ситуация с коронавирусом, а также рассказал, благодаря чему Китай быстро победил пандемию:

Что думаю о короновирусе? Это серьезная болезнь. В Москве уже по 11 тысяч в день выявляют. Все очень серьезно. Неизвестно, когда настанет спад заражений. Почему в Китае так быстро остановили эпидемию? Политические решения были другими. Китай — страна коммунистическая. Там сказали всем надевать маски и на улицу не ходить — и все послушали. Некоторые города полностью закрыли, никто не приезжал, не уезжал. А Россия — страна демократическая, тут такое невозможно, здесь люди могут выразить несогласие. В Китае сверху сказали, и все подчиняются. по-другому там просто не бывает.

В Италии и Испании тоже демократия, свобода, поэтому столько заболевших, и так долго продолжается. В Китае в январе все началось — сразу закрыли авиасообщения и границы. А европейские страны, США дотянули до марта, и сейчас все идет хуже, чем в Китае.

В марте Лю Хуншен говорил, что коронавирус не так страшен, как о нем говорят.

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beefs
beefs
сегодня в 20:04
ну что сделаешь если мы такие
Rattlehead
Rattlehead ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 20:00
Есть другой пример - оспа в Москве в конце 1959 года. Благодаря оперативным мерам, в кратчайшие сроки удалось предотвратить эпидемию в стране и её распространение за пределы СССР..
Twisted
Twisted
сегодня в 19:48
А в Китае власти оказывали населению финансовую помощь безработным?Или какую либо вообще
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:46
частное мнение Не обязательно принимать за чистую монету..
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:45
может ты и прав))
SHEARER
SHEARER
сегодня в 19:45
В чём то он прав.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:38
Снова хрющачий врач нагнетает.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:36
Старина ЛюХрюшен прав.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:34
Мнений очень много....
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