Бывший врач «Спартака» Лю объяснил, почему в России нет спада коронавируса

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен объяснил, почему в России тяжелая ситуация с коронавирусом, а также рассказал, благодаря чему Китай быстро победил пандемию:

Что думаю о короновирусе? Это серьезная болезнь. В Москве уже по 11 тысяч в день выявляют. Все очень серьезно. Неизвестно, когда настанет спад заражений. Почему в Китае так быстро остановили эпидемию? Политические решения были другими. Китай — страна коммунистическая. Там сказали всем надевать маски и на улицу не ходить — и все послушали. Некоторые города полностью закрыли, никто не приезжал, не уезжал. А Россия — страна демократическая, тут такое невозможно, здесь люди могут выразить несогласие. В Китае сверху сказали, и все подчиняются. по-другому там просто не бывает.