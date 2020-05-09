Радимов: «Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю нашей страны»

Главный тренер «Зенита-2» высказался о переписывании истории, касающейся Великой Отечественной Войны, и рассказал о своей бабушке-блокаднице.

Часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили, бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом, побежала вперёд и… Гуляли всю ночь!

Для меня каждый участник Великой Отечественной — Герой. Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране. С Днём Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило памяти и благодарности. Потому что, пока помним, мы люди.