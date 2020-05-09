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Радимов: «Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю нашей страны»

сегодня, 20:33

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о переписывании истории, касающейся Великой Отечественной Войны, и рассказал о своей бабушке-блокаднице.

Часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили, бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом, побежала вперёд и… Гуляли всю ночь!

Для меня каждый участник Великой Отечественной — Герой. Не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно, только не нашей стране. С Днём Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило памяти и благодарности. Потому что, пока помним, мы люди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я часто рассказываю, как горжусь своей бабушкой. Горжусь ее мужеством и несломленностью. Бабушку в 1943 году по Ладоге эвакуировали из Ленинграда в Рыбинск. Говорит, в победе не сомневались ни на секунду. И когда 9 мая сообщили, что Германия полностью разгромлена, война закончена, мы победили — бабушка, забив на работу, бросив лопату с торфом — побежала вперёд и.... Гуляли всю ночь!-)) Для меня каждый участник Великой Отечественной — Герой. Я не понимаю тех, кто вдруг стал переписывать историю, приписывая победу кому угодно — только не нашей стране. С Днём Победы! И хотелось бы, чтобы нам всем надолго хватило нашей памяти и благодарности. Потому что пока мы помним — мы люди. #деньпобеды #моясемья #нинамихайловнавасильева #моеёвсё #прогордость

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)  

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 20:41
Нормальные тоже не понимают.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:38
Западнюки в этом стараются.
drug01
drug01
сегодня в 20:36
Есть такие люди жаль!
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