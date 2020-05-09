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Семак: «Горжусь каждым, кто прошёл войну»

сегодня, 20:03

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в фильме «Внуки победы» на телеканале Матч ТВ рассказал о родственниках, которые приняли участие в Великой Отечественной войне:

От бабушек и дедушек мы слышали, какое это страшное время было. Мой прадедушка Максим Тимофеевич родился в 1899 году в Луганской области. Там же, где и я потом. Известие о войне встретил, работая дома в своей деревне и помогая своей семье. Моей бабушке по маминой линии пришла весточка, что он пропал без вести. И только спустя какое-то время, когда его однополчанин вернулся домой, он рассказал историю, что прадедушка погиб практически на его глазах в 1943 году. Я горжусь им и каждым, кто прошел войну и помогал там. Конечно, это гордость за железную волю людей, которые защищали свою Родину. Своя Родина — это своя семья, родные, близкие и своя страна.

К своему дедушке Михаилу Ивановичу я смог прикоснуться, а вот к Максиму Тимофеевичу не смог. Сквозь время и память смог прикоснуться. Я горд и за них, и за других людей, которые ценой своей жизни обеспечили и дали нам мирное небо над головой.

Ранее нападающий «Зенит» Артём Дзюба поздравил россиян с Днем Победы.

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beefs
beefs
сегодня в 20:10
ими гордится вся страа
shlomo
shlomo
сегодня в 20:04
И мы гордимся нашими отцами и дедами!!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:04
ну можно поспорить)) со сторонами нужно разобраться))
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