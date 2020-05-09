Евсеев: «Газизов — знаковый в нашем футболе человек»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением о генеральном директоре клуба Шамиле Газизове.

Знаковый в нашем футболе человек. Давно зарекомендовал себя как успешный менеджер. У него удивительное чутье, что почти всегда свойственно сильным бизнесменам и руководителям. Чутье на многое, но прежде всего на людей. Из «Уфы» уже столько игроков и тренеров перешли в большие клубы, это его заслуга. Газизов создает условия, в которых люди раскрываются. «Уфа» заметна в Премьер-Лиге, у клуба свое лицо и свой путь. Второй такой команды в лиге нет. Все работники клуба понимают, что «Уфу» создал он, который год успешно развивает ее.

Шамиль Камилович очень позитивный человек, восприимчивый. Душа компании. С ним очень интересно говорить и не только о футболе.