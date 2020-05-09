ГлавнаяНовости

Евсеев: «Газизов — знаковый в нашем футболе человек»

сегодня, 14:34

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о генеральном директоре клуба Шамиле Газизове.

Знаковый в нашем футболе человек. Давно зарекомендовал себя как успешный менеджер. У него удивительное чутье, что почти всегда свойственно сильным бизнесменам и руководителям. Чутье на многое, но прежде всего на людей. Из «Уфы» уже столько игроков и тренеров перешли в большие клубы, это его заслуга. Газизов создает условия, в которых люди раскрываются. «Уфа» заметна в Премьер-Лиге, у клуба свое лицо и свой путь. Второй такой команды в лиге нет. Все работники клуба понимают, что «Уфу» создал он, который год успешно развивает ее.

Шамиль Камилович очень позитивный человек, восприимчивый. Душа компании. С ним очень интересно говорить и не только о футболе.

Недавно Евсеев в своем алфавите вспомнил момент, связанный с буквой «Х».

Все новости
Семёнов: «15 мая будет принято окончательное решение по сезону»
Сегодня, 11:04 Комментарии10
Семёнов: «В январе, возможно, коронавирусом переболели игроки „Ахмата“»
Сегодня, 11:00 Комментарии2
Червиченко: «Вряд ли Гинера отстранят от руководства спортивным сегментом»
Сегодня, 10:14 Комментарии19
Черчесов поздравил ветеранов с праздником
Сегодня, 09:40 Комментарии15
Жемалетдинов: «На самоизоляции сижу дома, играю в CS и тренируюсь»
Сегодня, 09:08 Комментарии5
Мостовой: «В Бундеслиге будет много интересных матчей»
Сегодня, 08:17 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:39
Личное мнение о начальнике
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100