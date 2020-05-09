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Ганчаренко: «Чалов не играет плохо, у него пропала реализация»

сегодня, 20:14

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в подкасте «Cappuccino & Catenaccio» поделился мнением об уровне игры форварда «армейцев» Федора Чалова в нынешнем сезоне.

В чем сейчас проблема Чалова. Она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет, он всю ту же самую работу делает, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но у него пропала та реализация, которая была раньше.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл в 31 матче, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Недавно мнением об игре Чалова поделился агент игрока Шандор Варга.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:43
Реализация падает от психологической неуверенности. Роль психологии в спорте до сих пор принижена А ведь все выдающиеся тренеры были блестящими психологами (Лобановский, Качалин, Морозов, Фергюссон,Клопп)..
post-navigator
post-navigator
сегодня в 20:39
Если пропала та реализация, которая была раньше -
Значит, надо найти ту реализацию, которой ещё не было!
(С) Гы-гы-гы!
particular
particular
сегодня в 20:36, ред.
Значит, надо повышать попадализацию, тогда и игра наладится..:))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:22
Поэтому заграницей ему делать нечего.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:22
Это дело наживное
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