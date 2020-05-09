Ганчаренко: «Чалов не играет плохо, у него пропала реализация»

Главный тренер ЦСКА в подкасте «Cappuccino & Catenaccio» поделился мнением об уровне игры форварда «армейцев» в нынешнем сезоне.

В чем сейчас проблема Чалова. Она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет, он всю ту же самую работу делает, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но у него пропала та реализация, которая была раньше.