Ганчаренко: «Чалов не играет плохо, у него пропала реализация»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в подкасте «Cappuccino & Catenaccio» поделился мнением об уровне игры форварда «армейцев» Федора Чалова в нынешнем сезоне.
В чем сейчас проблема Чалова. Она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет, он всю ту же самую работу делает, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но у него пропала та реализация, которая была раньше.
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл в 31 матче, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Недавно мнением об игре Чалова поделился агент игрока Шандор Варга.
Значит, надо найти ту реализацию, которой ещё не было!
(С) Гы-гы-гы!
Значит, надо найти ту реализацию, которой ещё не было!
(С) Гы-гы-гы!