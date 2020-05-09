Семёнов: «15 мая будет принято окончательное решение по сезону»

Защитник «Ахмата» рассказал о возможном возобновлении сезона РПЛ .

Возобновление тренировок 10 мая? Дату перенесли на 15 мая, так как в этот день состоится заседание рабочей группы РФС и РПЛ . На нем, как я понял, будет принято окончательное решение по поводу возможности возобновить сезон. Все игроки в этот день должны приехать в Грозный. Пройти процедуру проверки на коронавирус и отсидеть двухнедельный карантин. А дальше видно будет. Конечно, это радостная новость. Очень хочется нормально подвигаться. Скучаю по футболу, по мячу и партнерам. Пока, правда, не понятно какая будет цель тренировок, но это все равно лучше, чем сидеть дома. Главное, что уже виден свет в конце тоннеля. Германия возобновляет чемпионат, обязательно посмотрю матчи немецкой Бундеслиги. UFC проводит свой турнир в США . Буду болеть за Фергюсона. Мне кажется, это говорит о том, что жизнь налаживается.