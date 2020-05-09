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Семёнов: «15 мая будет принято окончательное решение по сезону»

сегодня, 11:04

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о возможном возобновлении сезона РПЛ

Возобновление тренировок 10 мая? Дату перенесли на 15 мая, так как в этот день состоится заседание рабочей группы РФС и РПЛ. На нем, как я понял, будет принято окончательное решение по поводу возможности возобновить сезон. Все игроки в этот день должны приехать в Грозный. Пройти процедуру проверки на коронавирус и отсидеть двухнедельный карантин. А дальше видно будет. Конечно, это радостная новость. Очень хочется нормально подвигаться. Скучаю по футболу, по мячу и партнерам. Пока, правда, не понятно какая будет цель тренировок, но это все равно лучше, чем сидеть дома. Главное, что уже виден свет в конце тоннеля. Германия возобновляет чемпионат, обязательно посмотрю матчи немецкой Бундеслиги. UFC проводит свой турнир в США. Буду болеть за Фергюсона. Мне кажется, это говорит о том, что жизнь налаживается.

Ранее Андрей Семёнов рассказал о том, что зимой футболисты грозненской команды массово заболели.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:32
ты то как это понял))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:22
А этот то откуда всё знает!
VIPded
VIPded
сегодня в 11:21
Будем поглядеть...
beefs
beefs
сегодня в 11:15
какая осведомленность Семенова
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:14
Обязательно продолжим чемпионат. И расставим кто есть ху. Гыгыгы
shlomo
shlomo
сегодня в 11:05
Посмотрим, что будет по ситуации
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