Маркизио: «Надеюсь, Серия А вскоре возобновится»

Бывший полузащитник «Ювентуса» в интервью Tuttosport выразил надежду на возобновление нынешнего розыгрыша Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Надеюсь, чемпионат вскоре возобновится, потому что я оптимист, я люблю футбол, и мне его не хватает. Я читал о том, что идут споры насчет риска заражения, но не хотелось бы, чтобы люди ждали нулевого риска, поскольку это невозможно в таком контактном виде спорта, как футбол. Мы должны попытаться организовать всё так, чтобы риск был максимально низким, но если мы будем ждать, что он будет нулевым, мы никогда не возобновим турниры.