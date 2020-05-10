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Маркизио: «Надеюсь, Серия А вскоре возобновится»

сегодня, 15:36

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио в интервью Tuttosport выразил надежду на возобновление нынешнего розыгрыша Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Надеюсь, чемпионат вскоре возобновится, потому что я оптимист, я люблю футбол, и мне его не хватает. Я читал о том, что идут споры насчет риска заражения, но не хотелось бы, чтобы люди ждали нулевого риска, поскольку это невозможно в таком контактном виде спорта, как футбол. Мы должны попытаться организовать всё так, чтобы риск был максимально низким, но если мы будем ждать, что он будет нулевым, мы никогда не возобновим турниры.

Отметим, что ранее по вопросу возобновления розыгрыша Серии А высказался спортивный директор «Лацио» Игли Таре.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 16:07
Слово вскоре меняем на когда-нибудь.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:49
Надейся и жди!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:37
Очень многие на это надеются ....скорей бы
drug01
drug01
сегодня в 15:37
Спасибо большое скоро
beefs
beefs
сегодня в 15:37
мы все надеемся
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