Головин против Мбаппе

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сегодня, 15:11

Александр Головин – один из лучших плеймейкеров чемпионата Франции. И это не мнение патриотических фанатов, а позиция самих французов. «Соккер.ру» — с пояснениями.

Лига 1 схлопнулась досрочно. И если в ряде других стран обсуждают, как их футбол будет выходить из кризиса, возвращаться к розыгрышу сезона, то во Франции остается уже только подводить итоги внезапно завершившегося чемпионата. Ну а в случае с президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Ола еще и спорить о том, как несправедливо и неправильно было просто брать и заканчивать чемпионат, исходя из позиций команд после неполных 28 туров. Впрочем, на этом вопросе копий много сломано. Мы сейчас о другом.

Авторитетное французское издание L’Equipe решило, что негоже будет в качестве символической сборной чемпионата предлагать только свое видение. Поэтому там проводят опрос, чтобы узнать мнение народа и сформировать народную сборную лучших из лучших. Затесался в число кандидатов и российский полузащитник Александр Головин. За него предлагается проголосовать в амплуа «Лучший плеймейкер или второй форвард». Впрочем, надеяться на то, что в итоговой версии сборной мы увидим экс-игрока ЦСКА , не приходится.

Виной всему приписка «второй форвард». Посмотрите на полный список номинантов в этом амплуа: Головин, Флоран Молле («Монпелье»), Димитри Пайет («Марсель») и Килиан Мбаппе ( ПСЖ ). Да, Мбаппе затесался в категорию плеймейкеров, точнее, вторых форвардов. Но поскольку в L’Equipe решили не разделять эти позиции, получается такой дисбаланс, словно игра Головина и Мбаппе даже не по качеству, а по сути, по функциям, по позиции — это примерно одно и то же. Но давайте посмотрим, какие аргументы в пользу того или иного кандидата использует L’Equipe.

Про Головина

Нестабильность в «Монако», смена трех тренеров менее чем за два года, не способствовала адаптации 23-летнего плеймейкера сборной России в Лиге 1. Но у Головина есть магия в ногах. Ему все еще иногда не хватает стабильности и эффективности на стадии завершения, но он зарекомендовал себя как проводник атак «Монако». Он сделал 163 обостряющие передачи, что на 81 больше, чем у любого другого игрока в его команде.

Про Мбаппе

Мбаппе чаще других касался мяча у чужих ворот в Лиге 1, он чаще остальных игроков чемпионата бил по воротам – 87 раз, из которых 49 ударов пришлись в створ – тоже больше всех. Мбаппе иногда подвергался критике, но в целом сохранил высочайшую планку игры. Килиан был признан лучшим бомбардиром Лиги 1 с 18 мячами и предложил разделить это звание с Виссамом Бен-Йеддером из «Монако», который забил столько же.

В качестве описания преимуществ Молле и Пайета тоже используются достаточно разные характеристики, которые сложно объединять и сравнивать на одних весах. По описанию именно к Головину больше остальных подходит понятие «плеймейкер». Мбаппе – это типичный бомбардир, который может играть из глубины, разгоняться, обострять. Он делает игру, но делает как форвард. Выделение Молле в список кандидатов вообще кажется странным, потому что его роль в организации игры «Монпелье» сложно назвать выдающейся.

Причем даже с точки зрения самой этой команды – там есть те, кто в большей степени справляются с функцией плеймейкера. Не говоря уже о наличии таких футболистов в других командах. А вот присутствие Пайета в категории плеймейкеров кажется вполне оправданным. И тут как раз заметна разница между той самой стабильностью и эффективностью Головина и Пайета, о которых как о слабых зонах россиянина говорит L’Equipe.

Димитри под руководством Андре Виллаш-Боаша стал переживать новую молодость и в нынешнем сезоне вернул себе былую потрясающую форму. 33-летний живчик смог замкнуть на себе все организационные вопросы игры «Марселя» на чужой половине поля. Пайет играет все же чуть выше Головина и может действовать строго на фланге, что для плеймейкера странновато и требует поддержки из центра, но в целом его универсальность позволяет говорить о нем как о хорошем представителе этой категории футболистов.

В Лиге 1 Пайет забил девять мячей, сделал четыре голевые передачи. Но его роль в том, как уверенно «Марсель» провел сезон, каких результатов добился, финишировав вторым после ПСЖ , неоценима. Но стоит отметить, что игра «Марселя» в целом гораздо более сбалансирована, чем у «Монако», который закончил сезон девятым и спотыкался на протяжении всего чемпионата. Вряд ли там можно говорить, что дело только лишь в Головине. Напротив. Александр наряду с Виссамом Бен-Йеддером и Исламом Слимани составлял хорошую композицию в атакующей зоне монегасков, но вот чуть ниже и вокруг них игра команды была далека от организованного идеала.

Это касается регулярно и много ошибающейся обороны, проседающих временами зон на флангах и в районе опорников. Тяжело в таких условиях проявлять свои лучшие качества по прямому назначению – быть плеймейкером. Тем не менее Головину удавалось быть связующим звеном между хромающими партнерами и тем же Бен-Йеддером, который провел шикарный сезон и лидирует в голосовании того же L’Equipe, но в категории «Лучший нападающий». И это не удивительно, ведь в числе его конкурентов Мбаппе нет. Там Мауро Икарди ( ПСЖ ), Виктор Осимхен («Лилль») и Каспер Дольберг («Ницца»).

За Бен-Йеддера отдали голоса уже 66 процентов опрошенных. Что касается результатов по голосованию за плеймейкера, то там предсказуемо лидирует Мбаппе, который получил 56 процентов голосов, вторым идет Пайет с 32 процентами, а Головина предпочли 8 процентов опрошенных. И нужно отметить, что самый высоко оцененный читателями комментарий под голосованием выглядит так: «С каких пор Мбаппе – плеймейкер?»

Но интересно, что в различных версиях символических сборных Головин все же присутствует. Например, известный тренер Луис Фернандес считает, что в нынешнем сезоне в центре поля лучше остальных играли как раз Головин и юное дарование из «Ренна» Эдуардо Камавинга. Мнений может быть много, но отрадно, что Александр не потерялся в чемпионате Франции, а его игра оценивается местными экспертами и зрителями весьма высоко, там он не статист.