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Ван Гал: «В МЮ моя голова была в петле шесть месяцев»

сегодня, 14:58

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал рассказал, что его увольнение из английского клуба стало для его неожиданностью.

Сложнее всего было попытаться выжить в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед», когда моя голова была в петле на протяжении шести месяцев. С января до конца сезона моя жена предупреждала меня. Она женщина, а женщины ощущают такие вещи.

Я не видел, чем занимался Вудворд. Не думал, что руководство что-то замышляет. Был убеждён, что получу новый контракт и проведу третий сезон у руля клуба. Когда Вудворд меня уволил, это стало самым большим сюрпризом в моей тренерской карьере.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:51
Неожиданность в том, что для ван Гала его увольнение было неожиданностью)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:41
Считаю это он ещё легко отделался
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:37
Дед Луи похоже окончательно связь с реальностью потерял.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:36
Надо давать результат и будет порядок.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:32
Не так просто топ клубы тренеровать.
beefs
beefs
сегодня в 14:59
бывает и хуже, но реже
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:59
МЮ очень сложно тренировать.
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