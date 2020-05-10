Ван Гал: «В МЮ моя голова была в петле шесть месяцев»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что его увольнение из английского клуба стало для его неожиданностью.

Сложнее всего было попытаться выжить в роли главного тренера «Манчестер Юнайтед», когда моя голова была в петле на протяжении шести месяцев. С января до конца сезона моя жена предупреждала меня. Она женщина, а женщины ощущают такие вещи.

Я не видел, чем занимался Вудворд. Не думал, что руководство что-то замышляет. Был убеждён, что получу новый контракт и проведу третий сезон у руля клуба. Когда Вудворд меня уволил, это стало самым большим сюрпризом в моей тренерской карьере.