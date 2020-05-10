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«Лужники» заняли 34-е место в рейтинге лучших стадионов мира

сегодня, 21:21

Испанское издание Marca опубликовало результаты голосования на звание лучшего футбольного стадиона в мире.

Лучшим стадионом по версии болельщиков признан стадион «Аль-Ахли» в Каире, за который отдали свои голоса 124 тысячи человек. Второе место занял стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» (54 тысячи голосов), третье место за ареной «Барселоны» «Камп Ноу» (32 тысячи).

Московские «Лужники» заняли 34-е место, за стадион проголосовали 1,5 тысячи человек. Всего в голосовании принимали участие 40 стадионов.

Недавно «Лужники» послали заявку на проведение матчей сборной в 2021 году.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:07, ред.
Просто наших мало голосовало. Все это условно. Тем более Лужа, только что переделана заново. Брехня все это... 😁.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:59
Странно, что Камп Ноу занимает ведущие места.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:57
Да какая разница какое там место!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:52
Неплохо
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:38
Всего один вопрос: как проходило голосование, и кто в нем участвовал ? Почему я спросил об этом. Не исключен вариант, при котором за "Аль-Ахли" голосовали одни египтяне, которые "проявили" невиданную активность и патриотизм. И последнее: чтобы голосование было признано состоявшимся и не вызывающим сомнения, все, кто голосовал, должны были толпой проехать по всем стадионам, побывать на матчах, ознакомиться с инфраструктурой и т.д., а затем выразить свое мнение. Что это имело место, в этом я не только сомневаюсь, но и уверен.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:36
Колизей - лучший.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:34
Дело вкуса.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:31
Шахи купили первое место!
post-navigator
post-navigator
сегодня в 21:31
Донбасс-Арена ... 18 место ...
Прочитал в газете - и чего-то не весело стало.
beefs
beefs
сегодня в 21:27
ничего себе, а мы думали...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:26
Вовсе неплохо для рынка...
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