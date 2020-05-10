«Лужники» заняли 34-е место в рейтинге лучших стадионов мира

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сегодня, 21:21

Испанское издание Marca опубликовало результаты голосования на звание лучшего футбольного стадиона в мире.

Лучшим стадионом по версии болельщиков признан стадион «Аль-Ахли» в Каире, за который отдали свои голоса 124 тысячи человек. Второе место занял стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу» (54 тысячи голосов), третье место за ареной «Барселоны» «Камп Ноу» (32 тысячи).

Московские «Лужники» заняли 34-е место, за стадион проголосовали 1,5 тысячи человек. Всего в голосовании принимали участие 40 стадионов.

Недавно «Лужники» послали заявку на проведение матчей сборной в 2021 году.