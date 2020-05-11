Медведев: «Очень важно плавно входить в тренировочный процесс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о тренировочном процессе при возможном возобновлении сезона РПЛ.
Есть мнение тренеров по физической подготовке, физиотерапевтов, мы обратили мнение, что перед матчем [чемпионата Германии] «Боруссия» Дортмунд — «Шальке», который должен состояться 16 мая, в ходе подготовительных тренировок несколько игроков, в том числе известных, таких как Аксель Витсель, получили травмы. Мы не знаем характер этих повреждений, но, скорее всего, причиной является переход от домашнего изоляционного режима к тренировочному.
Естественно, очень важно плавно входить [в тренировочный процесс], чтобы спортсмены не получили травмы и смогли принимать участие в играх. Поэтому хорошо, что ФИФА одобрила на период доигрывания разрешение на пять замен. Теперь РПЛ и РФС могут последовать этому разрешению и ввести у нас пять замен, которые позволят снизить нагрузку на игроков и повысить интенсивность игры.