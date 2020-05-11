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Радимов: «Сезон РПЛ надо доигрывать»

сегодня, 11:27

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал досрочное прекращение сезона в ПФЛ и возможное возобновление сезона в РПЛ.

Сезон в ПФЛ прекращен абсолютно правильно. Если клубы Премьер-Лиги еще могут пройти тестирование, тренироваться в закрытом режиме и летать чартерами, то в условиях ПФЛ это невозможно. Потому и риск заражения велик.

Также, считаю, правильное решение принято и относительно первенства ФНЛ с ее огромными расстояниями. Уж летать и просто находиться в аэропортах при пандемии коронавируса точно небезопасно. Но, знаете, если бы за право выйти в РПЛ сыграли еще «Чертаново» и «Торпедо», было бы круто.

Если возможно, то [сезон в РПЛ] надо доигрывать. Посмотрим, как это делается в Бундеслиге, друзья-испанцы рассказали мне, как тренируются там.

Правильно говорят: продавцы в магазинах рискуют гораздо больше, нежели футболисты, плюс футбол станет отдушиной для находящегося взаперти населения. Проблема в том, что с нынешней статистикой заболеваемости совершенно непонятно, когда все закончится.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:29
Родимов за доигрывание
LOpp
LOpp
сегодня в 11:29
Буланова бы щас слушать
beefs
beefs
сегодня в 11:28
сколько людей столько мнений
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