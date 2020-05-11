Ловчев: «Сёмин мог оказаться в „Спартаке“ в качестве тренера»

Ветеран сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что нынешний наставник «Локомотива» , который сегодня празднует день рождения, мог оказаться в «Спартаке» в качестве тренера.

Когда я пришел в «Спартак» в 1969-м, Сёмин к тому времени уже играл в «Динамо». А в «Спартак» он пришел из Орла. У них сложилась своя банда, в хорошем смысле слова. Они крепко сдружились. Это Юра Севидов, Валера Рейнгольд, Сёмин и Гена Логофет. В 1969-м из этой дружной компании в «Спартаке» остался только Логофет.

Мы с Сёминым во время моей футбольной карьеры не общались плотно, просто потому, что никак не пересекались. Но здорово сблизились в последние годы.

Палыч сменил несколько команд, будучи игроком – «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Кубань», «Кайрат».

Он говорил, что ушел из «Спартака», потому что тренер ему не доверял. И признавался, что его лучший период в карьере был в «Динамо».

Кстати, Сёмин мог оказаться в «Спартаке». Но уже в качестве тренера. Николай Петрович Старостин в конце 1988 года убрал Бескова с поста главного тренера «Спартака», Сёмин был у него одним из главных кандидатов. Но Палыч позвонил Бескову и рассказал об этом предложении Старостина. Не мог он за спиной Бескова принять это предложение. Тогда Старостин назначил Романцева.