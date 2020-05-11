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Медведев: «27 мая — дедлайн для решения о возобновлении сезона в РПЛ»

сегодня, 11:37

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение о возобновлении или досрочном завершении сезона в РПЛ должно быть принято до 27 мая.

Надеюсь, что такое решение [о возобновлении сезона] будет принято, но 15 мая не является критической датой. Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть — это почти три недели. Важно, чтобы в этот период те города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений.

Возобновление чемпионата России по футболу — это особая статья, это не тренировка на воздухе или прогулка. Это сложная организационное событие. Поэтому будем надеяться на лучшее.

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АлисаMan
АлисаMan
сегодня в 12:10
По моему уже понятно,что чемпионат уже в нормальном режиме не доиграть,сборов нормальных нет,легионеры за границей,не проще ли никого не мучить,завершить досрочно,места по факту,чемпиона не назначать,никто не вылетает и забыть этот сезон как страшный сон.Из фнл две первые команды на повышение и провести один сезон в 18 команд
VIPded
VIPded
сегодня в 11:59
Надеюсь на доигрывание чемпа.
truffagldino
truffagldino
сегодня в 11:53
Других вариантов не вижу только доигрывать.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 11:40
Нужно продлять чемпионат.
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