Госпитализированный с коронавирусом Федун идет на поправку

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за коронавируса, идет на поправку. Об этом сообщил брат бизнесмена Андрей Федун.

С братом все нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут.

Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине.