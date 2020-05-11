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Госпитализированный с коронавирусом Федун идет на поправку

сегодня, 15:20

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за коронавируса, идет на поправку. Об этом сообщил брат бизнесмена Андрей Федун.

С братом все нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут.

Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине.

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4RT
4RT
сегодня в 16:24
Как скажут "выздоровить" так и выздоровит
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:06
Не мудрено, его точно лечат
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:48
Это из анекдота)...
— Рабинович, как ваше здоровье?
— Не дождетесь!
— А как ваше настроение?
— Не испортите!...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 15:46
Да как можно, такое ждать!
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:43
"Не дождетесь!" (С)...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:35
Ну и хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:28
Нормано будет все?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:24
Хрющи должны быть рады.
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