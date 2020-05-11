Госпитализированный с коронавирусом Федун идет на поправку

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за коронавируса, идет на поправку. Об этом сообщил брат бизнесмена Андрей Федун.
С братом все нормально. Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут.
Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине.
— Рабинович, как ваше здоровье?
— Не дождетесь!
— А как ваше настроение?
— Не испортите!...
— Рабинович, как ваше здоровье?
— Не дождетесь!
— А как ваше настроение?
— Не испортите!...