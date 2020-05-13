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«Милан» может приобрести Дзюбу в случае ухода Ибрагимовича

13 мая 2020, 08:39

По информации Calciomercato, «Милан» проявляет интерес к нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.

Источник сообщает, что из-за неопределенности насчет будущего форварда Златана Ибрагимовича в команде «россонери» обратили внимание на лидера атаки «Зенита».

Отмечается, что российский форвард уже договорился с петербургским клубом о продлении контракта, поэтому «Милану» придется потратить приличную сумму для покупки футболиста.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

Ранее интерес к Дзюбе проявлял «Тоттенхэм».

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Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
13 мая в 13:33, ред.
Инфа сотка, Артёмке звонили!)))
makkie
makkie
13 мая в 12:46
И кто сочинил эту небылицу?
Даже Орлов, и тот, не поверит!

Милан конечно любит покупать неликвид в последние годы, но не настолько же... тем более Дзюба хочет закончить карьеру в Зените и стать его легендой. Судьи в России его любят, дают работать руками и локтями, свистят симуляции и падения в штрафной...
Ravshan878
Ravshan878
13 мая в 10:51
УТКА.)))🧐.
санек002
санек002 ответ КЭТиК (раскрыть)
13 мая в 10:36
кто же?кому он нужен этот артемка?
112910415
112910415
13 мая в 10:12
Умный хитрый взрывной виртуоз " и " умеет потолкаться в штрафной " - совсем не синонимы, увы !
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
13 мая в 10:11
    oFANATo
    oFANATo
    13 мая в 09:49
    Не равноценная замена Ибре!
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    13 мая в 09:42
    Где в проекте газовом?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    13 мая в 09:33
    Дзюба будет работать в паре с Кутеповым!
    Кутепов будет останавливать атаки соперников, делать заброс на Дзюбу, тот выигрывать единоборства и забивать!
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 мая в 09:31
    Тёма и Милан даже в таком разобранном виде фантастика.
    particular
    particular
    13 мая в 09:11
    Эхх... Раньше Милан брал игроков другого уровня...
    STVA 1
    STVA 1
    13 мая в 09:07
    Мдяяя! Нет слов....
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 мая в 08:53
    Эту у ку запустил сам Дзюба.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    13 мая в 08:52
    Это всё-равно что продать Феррари и пересесть на Ладу Калину
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 мая в 08:51, ред.
    Милан об этом знает???!!!))
    Barcelona
    Barcelona
    13 мая в 08:50
    хахаха
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    13 мая в 08:50
    Видать в проекте 9 мая до сих пор!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    13 мая в 08:48
    Дерево треснуло..епти. Они че? С дуба упали?)).
    shlomo
    shlomo
    13 мая в 08:46
    Шутка что ли...1 апреля уже прошло...
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    13 мая в 08:45
    У так от! Чуть со стула не упал!
    На оф сайте Милана и близко такой писанины нет!
    Степан ты инфу даешь?
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 мая в 08:42
    вот бред так бред))
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