«Милан» может приобрести Дзюбу в случае ухода Ибрагимовича

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13 мая 2020, 08:39

По информации Calciomercato, «Милан» проявляет интерес к нападающему «Зенита» и сборной России .

Источник сообщает, что из-за неопределенности насчет будущего форварда Златана Ибрагимовича в команде «россонери» обратили внимание на лидера атаки «Зенита».

Отмечается, что российский форвард уже договорился с петербургским клубом о продлении контракта, поэтому «Милану» придется потратить приличную сумму для покупки футболиста.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.

Ранее интерес к Дзюбе проявлял «Тоттенхэм».