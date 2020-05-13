«Милан» может приобрести Дзюбу в случае ухода Ибрагимовича

По информации Calciomercato, «Милан» проявляет интерес к нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.
Источник сообщает, что из-за неопределенности насчет будущего форварда Златана Ибрагимовича в команде «россонери» обратили внимание на лидера атаки «Зенита».
Отмечается, что российский форвард уже договорился с петербургским клубом о продлении контракта, поэтому «Милану» придется потратить приличную сумму для покупки футболиста.
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 12 ассистов.
Ранее интерес к Дзюбе проявлял «Тоттенхэм».
Даже Орлов, и тот, не поверит!
Милан конечно любит покупать неликвид в последние годы, но не настолько же... тем более Дзюба хочет закончить карьеру в Зените и стать его легендой. Судьи в России его любят, дают работать руками и локтями, свистят симуляции и падения в штрафной...
Даже Орлов, и тот, не поверит!
Милан конечно любит покупать неликвид в последние годы, но не настолько же... тем более Дзюба хочет закончить карьеру в Зените и стать его легендой. Судьи в России его любят, дают работать руками и локтями, свистят симуляции и падения в штрафной...
Кутепов будет останавливать атаки соперников, делать заброс на Дзюбу, тот выигрывать единоборства и забивать!
Кутепов будет останавливать атаки соперников, делать заброс на Дзюбу, тот выигрывать единоборства и забивать!
На оф сайте Милана и близко такой писанины нет!
Степан ты инфу даешь?
На оф сайте Милана и близко такой писанины нет!
Степан ты инфу даешь?