Гендиректор «Зенита»: «Мы хотим доиграть чемпионат России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности доиграть сезон Российской Премьер-Лиги.
Позиция клуба по возобновлению чемпионата остаётся прежней: доиграть при условии обеспечения безопасности участвующих в матче.
Ранее Медведев прокомментировал возможную продажу Артема Дзюбы.
Но встречается и другое мнение специалистов.
Хусаинов:"Доигрывать РПЛ категорически нельзя."
Хусаинов в интервью высказался о возможном досрочном завершении чемпионата России и о распределении мест в турнирной таблице.
- Безопасность и здоровье превыше всего! Всё остальное – приходящее. И футбол в том числе. Давайте для начала закончим «боевые действия», а уже потом будем заниматься мирным трудом.
- Считаете, на поле нельзя выходить пока есть хоть минимальный риск?
- Думаю что риск сейчас не минимальный. Посмотрим на чемпионат Беларуси: поначалу многие рукоплескали их смелости – «молодцы, давайте, пусть идёт оно все»… А что теперь? Футболисты начали заболевать. В команде выявили одного-двух заболевших, и всё: игры отменяются.
- УЕФА заявил, что до 3 августа лиги должны назвать участников еврокубков. Нравится ли вам идея: результаты зачесть по текущему положению, вылетающих нет, 2 клуба из ФНЛ расширяют главную лигу до 18 команд, «Зенит» чемпион, и так далее? Или есть идеи получше?
- В сложившейся ситуации думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу. Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня.
Ну не соответствует эпидемиологическая обстановка тому, чтобы сыграть дополнительные матчи, и распределить позиции по спортивному принципу. Нет, увы, такой возможности. Хороших или приемлемых вариантов нет – осталось лишь выбирать из плохих.
Плюс, важна ведь ещё и финансовая составляющая. Что сейчас будут делать те футбольные клубы, что испокон веков существовали за счёт региональных бюджетов? Они сейчас будут просто не в состоянии содержать, как сказал Игорь Шалимов – «этих бомжей».
Одно дело, когда речь идёт о Федуне или Галицком – это частные компании. А тот-же «Зенит»? Да, формально «Газпром» акционерное общество. Но кто главный держатель акций? Кому он фактически принадлежит и кем управляется? И его разве можно считать негосударственной компанией? Или возьмём, к примеру, тульский «Арсенал», и далее по списку все команды - что испокон веков были на балансе у регионов либо у государства?
А сейчас, думаю, у нас в РПЛ будет повторяться та же самая ситуация: «Зенит» - Газпром. «Оренбург» - Газпром. И «Сочи» - тоже «Газпром»?
- У «Сочи», по крайней мере, официально спонсор не «Газпром».
- Да, спонсор не «Газпром». Но каким тогда чудом Кокорин из «Зенита» перешёл именно в «Сочи»? Почему он не оказался в «Спартаке»? Почему не в «Локомотиве»? Почему ни в ЦСКА или в «Динамо»?
- Если мы объявляем чемпионат завершившимся не по спортивным принципам – кого отправлять в еврокубки? Это важный по финансам вопрос. Допустим, что «Зенит» уже вряд ли мог потерять первое место?
- «Зенит», конечно же, крайне сомнительно, чтобы потерял столько очков по спортивному принципу (9 очков преимущества над преследователями и 8 несыгранных матчей). Они наверняка завершили бы этот турнир победой и титулом чемпиона при любой ситуации.
- Но есть и другие позиции: «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, Ростов – у них высокая плотность по таблица. Кого из них оправлять в Лигу Чемпионов? С другой стороны, «Спартака», например, был матч жизни с «Зенитом» в кубке. Через него они могли бы спасти сезон.
- Да уж. Ситуация, без сомнений, тяжелая. Хороших решений просто нет. Приходится выбирать из решений плохих и очень плохих. Но раз уж невозможно разрешить спор по спортивному принципу – думаю, пусть всё остаётся так в турнирной таблице сейчас.
Можно, конечно, рискнуть и попытаться продолжить турнир. Но возникает жуткая проблема: первое – нельзя начинать матчи без минимальной, но предварительной подготовки. Пойти и профессионально играть прямо с дивана – это почти гарантированно прямой путь в больницу, даже без всякой эпидемии. А значит, пусть и минимальные, но сборы нужны. А это время, которого итак нет.
А отсюда вытекает и другая проблема: чтобы доиграть турнир и провести минимальные сборы – нужно проводить не менее 2 матчей в неделю. Может быть и по 3 матча за 7 дней. А теперь представим, что из всех футболистов в заявках клубов – появляется хотя-бы один заразившийся. Только футболистов в РПЛ заявлено около 400 человек.
А ведь на самом деле – делегация на матч от клуба в среднем порядка 40 человек. Стюарты, сотрудники стадиона, журналисты – их даже для простоты не будем считать. Поясню почему.
Представим, что один из 640 человек во время возобновления турнира показывает положительный тест на коронавирус. Такая ситуация весьма и весьма вероятна. Что делать тогда?
Инкубационный период вируса обычно до 14 дней. И сколько тогда, что из-за одного положительного теста, нам придётся отправлять на карантин команд?
Математика из школы подсказывает: при 2 матчах за неделю - на карантин отправятся три предыдущие соперники одной из команды, а также и обе из нынешнего матча. То есть при графике два матча в неделю из-за одного теста на изоляцию уйдёт сразу пять команд. А если в неделю было 3 игры – тогда на изоляцию под наблюдение отправятся вообще 7 клубов!
Просто представьте себе: возобновляем в спешке турнир, и вдруг от трети и до половины РПЛ отправляются в карантин на две недели! Будем надеяться, что такого не случится? А каковы, скажите мне, шансы на это? У нас Премьер-министр Мишустин заболел и на самоизоляции. У нас пресс-секретарь Президента – Дмитрий Песков заразился. Главный врач в главной по коронавирусу больнице в стране – тоже заражён. А мы будем надеяться за несыгранные 64 игры такое ни с кем из почти тысячи человек не произойдёт?
Сейчас сыграно хотя-бы одинаковое количество матчей. А мы рискуем прийти и к ещё более худшему варианту: треть чемпионата окажется на двухнедельном карантине, сроков чтобы опять перенести и доиграть уже не будет физически. А ещё в турнирной таблице поплывёт и число сыгранных матчей.
Вот и что нам прикажете делать тогда? Чьи результаты отменять, а чьи – нет? Это будет ещё намного более неспортивным действием, чем оно представляется сейчас.
Так что ждём решения властей и надеемся на лучшее.
Но встречается и другое мнение специалистов.
Хусаинов:"Доигрывать РПЛ категорически нельзя."
Хусаинов в интервью высказался о возможном досрочном завершении чемпионата России и о распределении мест в турнирной таблице.
- Безопасность и здоровье превыше всего! Всё остальное – приходящее. И футбол в том числе. Давайте для начала закончим «боевые действия», а уже потом будем заниматься мирным трудом.
- Считаете, на поле нельзя выходить пока есть хоть минимальный риск?
- Думаю что риск сейчас не минимальный. Посмотрим на чемпионат Беларуси: поначалу многие рукоплескали их смелости – «молодцы, давайте, пусть идёт оно все»… А что теперь? Футболисты начали заболевать. В команде выявили одного-двух заболевших, и всё: игры отменяются.
- УЕФА заявил, что до 3 августа лиги должны назвать участников еврокубков. Нравится ли вам идея: результаты зачесть по текущему положению, вылетающих нет, 2 клуба из ФНЛ расширяют главную лигу до 18 команд, «Зенит» чемпион, и так далее? Или есть идеи получше?
- В сложившейся ситуации думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу. Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня.
Ну не соответствует эпидемиологическая обстановка тому, чтобы сыграть дополнительные матчи, и распределить позиции по спортивному принципу. Нет, увы, такой возможности. Хороших или приемлемых вариантов нет – осталось лишь выбирать из плохих.
Плюс, важна ведь ещё и финансовая составляющая. Что сейчас будут делать те футбольные клубы, что испокон веков существовали за счёт региональных бюджетов? Они сейчас будут просто не в состоянии содержать, как сказал Игорь Шалимов – «этих бомжей».
Одно дело, когда речь идёт о Федуне или Галицком – это частные компании. А тот-же «Зенит»? Да, формально «Газпром» акционерное общество. Но кто главный держатель акций? Кому он фактически принадлежит и кем управляется? И его разве можно считать негосударственной компанией? Или возьмём, к примеру, тульский «Арсенал», и далее по списку все команды - что испокон веков были на балансе у регионов либо у государства?
А сейчас, думаю, у нас в РПЛ будет повторяться та же самая ситуация: «Зенит» - Газпром. «Оренбург» - Газпром. И «Сочи» - тоже «Газпром»?
- У «Сочи», по крайней мере, официально спонсор не «Газпром».
- Да, спонсор не «Газпром». Но каким тогда чудом Кокорин из «Зенита» перешёл именно в «Сочи»? Почему он не оказался в «Спартаке»? Почему не в «Локомотиве»? Почему ни в ЦСКА или в «Динамо»?
- Если мы объявляем чемпионат завершившимся не по спортивным принципам – кого отправлять в еврокубки? Это важный по финансам вопрос. Допустим, что «Зенит» уже вряд ли мог потерять первое место?
- «Зенит», конечно же, крайне сомнительно, чтобы потерял столько очков по спортивному принципу (9 очков преимущества над преследователями и 8 несыгранных матчей). Они наверняка завершили бы этот турнир победой и титулом чемпиона при любой ситуации.
- Но есть и другие позиции: «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, Ростов – у них высокая плотность по таблица. Кого из них оправлять в Лигу Чемпионов? С другой стороны, «Спартака», например, был матч жизни с «Зенитом» в кубке. Через него они могли бы спасти сезон.
- Да уж. Ситуация, без сомнений, тяжелая. Хороших решений просто нет. Приходится выбирать из решений плохих и очень плохих. Но раз уж невозможно разрешить спор по спортивному принципу – думаю, пусть всё остаётся так в турнирной таблице сейчас.
Можно, конечно, рискнуть и попытаться продолжить турнир. Но возникает жуткая проблема: первое – нельзя начинать матчи без минимальной, но предварительной подготовки. Пойти и профессионально играть прямо с дивана – это почти гарантированно прямой путь в больницу, даже без всякой эпидемии. А значит, пусть и минимальные, но сборы нужны. А это время, которого итак нет.
А отсюда вытекает и другая проблема: чтобы доиграть турнир и провести минимальные сборы – нужно проводить не менее 2 матчей в неделю. Может быть и по 3 матча за 7 дней. А теперь представим, что из всех футболистов в заявках клубов – появляется хотя-бы один заразившийся. Только футболистов в РПЛ заявлено около 400 человек.
А ведь на самом деле – делегация на матч от клуба в среднем порядка 40 человек. Стюарты, сотрудники стадиона, журналисты – их даже для простоты не будем считать. Поясню почему.
Представим, что один из 640 человек во время возобновления турнира показывает положительный тест на коронавирус. Такая ситуация весьма и весьма вероятна. Что делать тогда?
Инкубационный период вируса обычно до 14 дней. И сколько тогда, что из-за одного положительного теста, нам придётся отправлять на карантин команд?
Математика из школы подсказывает: при 2 матчах за неделю - на карантин отправятся три предыдущие соперники одной из команды, а также и обе из нынешнего матча. То есть при графике два матча в неделю из-за одного теста на изоляцию уйдёт сразу пять команд. А если в неделю было 3 игры – тогда на изоляцию под наблюдение отправятся вообще 7 клубов!
Просто представьте себе: возобновляем в спешке турнир, и вдруг от трети и до половины РПЛ отправляются в карантин на две недели! Будем надеяться, что такого не случится? А каковы, скажите мне, шансы на это? У нас Премьер-министр Мишустин заболел и на самоизоляции. У нас пресс-секретарь Президента – Дмитрий Песков заразился. Главный врач в главной по коронавирусу больнице в стране – тоже заражён. А мы будем надеяться за несыгранные 64 игры такое ни с кем из почти тысячи человек не произойдёт?
Сейчас сыграно хотя-бы одинаковое количество матчей. А мы рискуем прийти и к ещё более худшему варианту: треть чемпионата окажется на двухнедельном карантине, сроков чтобы опять перенести и доиграть уже не будет физически. А ещё в турнирной таблице поплывёт и число сыгранных матчей.
Вот и что нам прикажете делать тогда? Чьи результаты отменять, а чьи – нет? Это будет ещё намного более неспортивным действием, чем оно представляется сейчас.
Так что ждём решения властей и надеемся на лучшее.