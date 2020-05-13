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Степашин: «Кто рискнет проводить матчи в Москве?»

13 мая 2020, 15:46

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал возможное возобновление чемпионата России.

Насколько у меня есть информация (я все-таки от футбола далеко не ушел, я член совета директоров футбольного клуба «Динамо»), все будет зависеть от региональных аспектов. Там, где действительно не опасно для футболистов болельщиков (если они, конечно, будут на стадионах), тогда и будет приниматься решение.

Представь себе, у нас большинство клубов сейчас в Москве. В Москве проводить сейчас футбольные матчи, я не знаю, кто рискнет. На людей маски понадевали с перчатками, а мы тут в футбол будем гонять — так, что ли? Надо думать. В масках, конечно, не будешь бегать. В перчатках еще можно. Поэтому я не знаю, честно говоря.

По мне, конечно, лучше было бы доиграть, но если это будет без болельщиков, если это будет с риском для жизни… Надо думать. Надо думать уже о новом круге, надо думать о том, как мы в августе начнем первенство страны, надо думать уже о первенстве Европы. Здесь мнение всех клубов должно быть учтено.

Проводить матчи на югах? Ну, это как вариант. Пусть исполком подумает. Почему бы и нет? В Сочи есть прекрасный стадион «Фишт». Про Краснодар я уже не говорю. Кстати, там два стадиона очень неплохих. Действительно можно ездить. Насколько я знаю, в Краснодарском крае уже потихонечку открывают курорты, что очень правильно. Лучше быть на свежем воздухе, чем сидеть в изоляции. Это моя личная точка зрения.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
13 мая в 18:37
Кто рискнёт перечить Степашину !
112910415
112910415
13 мая в 17:11
пусть на юге и играют !
blitz
blitz
13 мая в 16:46
В Москве и Питере сейчас играть нельзя. В этих городах самое большое количество заражённых короной.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 16:30
не наводи жути)) не всё так критично))
LOpp
LOpp
13 мая в 15:54
Надо испытать на цска
beefs
beefs
13 мая в 15:54
деньги не пахнут
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