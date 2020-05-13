Тихонов объяснил, почему он выступал под номером «11»

Экс-футболист «Спартака» рассказал, почему он выступал под одиннадцатым номером.

Я был нападающим. Играл в паре с Сергеем Родионовым и с Валерием Шмаровым. Там как Володя Бесчастных уехал в Германию, освободился 11-й номер. С ним у меня пошло. А ещё мне мама рассказывала. Когда дети рождаются, то им дают бирки. Ну, чтобы не перепутать. Так вот у меня была бирка с 11-м номером. Это я уже потом узнал. Возможно, номер оказался счастливым.