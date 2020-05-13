ГлавнаяНовости

Тихонов объяснил, почему он выступал под номером «11»

13 мая 2020, 16:09

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему он выступал под одиннадцатым номером.

Я был нападающим. Играл в паре с Сергеем Родионовым и с Валерием Шмаровым. Там как Володя Бесчастных уехал в Германию, освободился 11-й номер. С ним у меня пошло. А ещё мне мама рассказывала. Когда дети рождаются, то им дают бирки. Ну, чтобы не перепутать. Так вот у меня была бирка с 11-м номером. Это я уже потом узнал. Возможно, номер оказался счастливым.

Ранее Андрей Тихонов порассуждал о целесообразности возобновления сезона в РПЛ.

Все новости
Тихонов: «Остановка ФНЛ — это форс-мажор»
Сегодня, 00:04 Комментарии4
Юран — о завершении сезона в ФНЛ: «Спортивный принцип был соблюдён»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Спортдир «Балтики»: «Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?»
Вчера, 23:03 Комментарии5
Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»
Вчера, 22:34 Комментарии5
Агент Гурцкая: «Никакого отношения к назначению Николича в „Локо“ не имею»
Вчера, 21:38 Комментарии4
Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»
Вчера, 20:52 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ошалевший (раскрыть)
13 мая в 19:13
Во-первых, постоянных номеров тогда ещё не было. Во-вторых, события у него не вяжутся
ошалевший
ошалевший ответ Baggio R. (раскрыть)
13 мая в 18:18
по русски же написано что номер бесчастных освободился и тиша его забрал
Baggio R.
Baggio R. ответ ошалевший (раскрыть)
13 мая в 18:15
Так и говорил бы, что в паре с Радионовым или Шмаровым. А, вообще, в 1995 Родионов уже почти не играл
Baggio R.
Baggio R. ответ ошалевший (раскрыть)
13 мая в 18:11
Это было в 1995, а Тихонов уже тогда под 11 бегал
ошалевший
ошалевший ответ Baggio R. (раскрыть)
13 мая в 17:51
на счёт в паре- тут имеется ввиду ротация,3 напа-играли в 2,тихонов играл или с одним или с другим
ошалевший
ошалевший ответ Baggio R. (раскрыть)
13 мая в 17:47
ты наверно плохо посмотрел,но шмаров как бы из германии в спартак возвращался
wingback
wingback
13 мая в 17:39
Очередная байка о бромантановых временах...
blitz
blitz
13 мая в 16:44, ред.
А кому это сейчас интересно , почему ты играл под 11 номером!
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 16:31
Хоть и хрюща но Андрей был классным игроком.
Baggio R.
Baggio R.
13 мая в 16:17
Что-то он путает. Бесчастных перешёл в Вердер в 1994, а Шмаров с 1991 по 1995 уже играл в Германии. И как можно играть в паре втроём?
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 16:16
вот так рождаются мифы спартака))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 мая в 16:16
Пока правильную майку не натянул казался совсем безнадежным.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100